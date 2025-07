Den 39 år gamle senegalesiske mannen reddet totalt seks personer – inkludert to barn og to småbarn – og vil bli hedret av Paris’ politisjef Laurent Nunez for sine «handlinger av mot og dedikasjon.»

Den franske presidenten Emmanuel Macron ringte personlig til Cisse for å takke ham, og inviterte ham som æresgjest til Bastilledagsparaden den 14. juli.