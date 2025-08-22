نړۍ
1 کمه لوست
په سوریه کې د داعش یو تن لوړپوړی چارواکی ووژل شو.
د امریکا د مرکزي قوماندانۍ (سینټکام) د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې د سوریې په شمال کې د عاطمه په سیمه کې د یو عملیاتو پر مهال د داعش یو لوړپوړی غړی او د مالي چارو کلیدي ملاتړ کوونکی وژلی دی.
په سوریه کې د داعش یو تن لوړپوړی چارواکی ووژل شو.
/ TRT Balkan
22 اګست 2025

په سوریه کې د داعش یو تن لوړپوړی چارواکی ووژل شو.

د امریکا د مرکزي قوماندانۍ (سینټکام) د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې د سوریې په شمال کې د عاطمه په سیمه کې د یو عملیاتو پر مهال د داعش یو لوړپوړی غړی او د مالي چارو کلیدي ملاتړ کوونکی وژلی دی.

دغه عملیات چې د اګست په ۱۹مه ترسره شول، هغه ترهګر پکې ووژل شو چې په سیمه کې د داعش شبکې سره پراخې اړیکې درلودې او د امریکا او ائتلافي ځواکونو او د نوي سوریایي حکومت لپاره یې مستقیم ګواښ جوړاوه.

وړاندیز شوي

د سینټکام قوماندان جنرال براد کوپر وویل: "موږ به د داعش ترهګرو پر وړاندې په ټوله سیمه کې په کلک هوډ سره خپلو هڅو ته دوام ورکړو."

هغه زیاته کړه: "د خپلو شریکانو او متحدینو سره په ګډه، سینټکام د داعش د تلپاتې ماتې او د امریکا د خاورې د ساتنې لپاره خپلې ژمنې ته کلک ولاړ دی."

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us