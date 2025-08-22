22 اګست 2025
په سوریه کې د داعش یو تن لوړپوړی چارواکی ووژل شو.
د امریکا د مرکزي قوماندانۍ (سینټکام) د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې د سوریې په شمال کې د عاطمه په سیمه کې د یو عملیاتو پر مهال د داعش یو لوړپوړی غړی او د مالي چارو کلیدي ملاتړ کوونکی وژلی دی.
دغه عملیات چې د اګست په ۱۹مه ترسره شول، هغه ترهګر پکې ووژل شو چې په سیمه کې د داعش شبکې سره پراخې اړیکې درلودې او د امریکا او ائتلافي ځواکونو او د نوي سوریایي حکومت لپاره یې مستقیم ګواښ جوړاوه.
د سینټکام قوماندان جنرال براد کوپر وویل: "موږ به د داعش ترهګرو پر وړاندې په ټوله سیمه کې په کلک هوډ سره خپلو هڅو ته دوام ورکړو."
هغه زیاته کړه: "د خپلو شریکانو او متحدینو سره په ګډه، سینټکام د داعش د تلپاتې ماتې او د امریکا د خاورې د ساتنې لپاره خپلې ژمنې ته کلک ولاړ دی."