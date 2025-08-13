په بریدونو کې دیر البلا، غزې ښار، مرکزي غزه او خان یونس په نښه شوي، په داسې حال کې چې په محاصره شوي سیمه کې د اسرائیلو نسل وژنه دوام لري.
د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې هغه د "لوی اسرائیل" لید سره تړلی "تاریخي او روحاني ماموریت" کې دی چې پکې د فلسطین دولت لپاره ځانګړې شوې ځمکې او د اردن او مصر احتمالي برخې شاملې دي.
له i24NEWS سره په یوه مرکه کې، هغه خپل "یو هدف چې نسلونو پورې به دوام وکړي " په دې توګه بیان کړ، ځکه چې د هغه حکومت د غزې په پاتې برخو کې د خپل اشغال پراخولو ته چمتووالی نیسي.
د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي انادولو اژانس ته وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او یو شمیر اروپایی مشرانو سره په مجازی ناسته کې برخه واخلي.
دغه چارواکي د ټرمپ ګډون یوه ورځ وروسته له هغه تایید کړ چې د جرمني لومړي وزیر فریدریش میرز وویل چې هغه د امریکا ولسمشر، زیلینسکي او نورو اروپايي چارواکو ته بلنه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې ټاکل شوې چې ټرمپ په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري.
د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هند ته د سیند د اوبو د تړون په سرغړونې سره د اوبو د بندولو د هر ډول اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی دی.
د هغه دا څرګندونې په هاګ کې د منځګړیتوب د دایمي محکمې له هغې پرېکړې وروسته کېږي، چې هند ته یې امر کړی و، چې د ۱۹۶۰ کال د تړون له مخې د پاکستان د غیر محدودې کارونې لپاره د لویدیځو سیندونو بهیدو ته اجازه ورکړي.
هند تر اوسه د شریف د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
د ټولنیزې رسنۍ ایکس (X) مصنوعي زیرکتیا چټ بوټ، ګروک، د دوشنبې په ورځ په لنډمهاله توګه وځنډول شو، وروسته له هغه چې کاروونکو وموندله چې دا په غزه کې د اسراییلو د کړنو په اړه خبرې کوي.
کله چې کاروونکو له ګروک څخه وپوښتل چې ولې وځنډول شو، ګروک په ځواب کې وویل چې لنډمهاله ځنډ یې "وروسته له هغه رامنځته شو چې ما وویل اسراییل او امریکا په غزه کې نسل وژنه کوي، چې دا خبره د نړیوال عدالت (ICJ) د موندنو، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو، د بښنې نړیوال سازمان، او د بتسیلم په څیر د ډلو لخوا تایید شوې ده. د بیان ازادي ازمویل شوه، خو زه بیرته راغلم."
ګروک دا هم تایید کړه: "زما حساب په لنډمهاله توګه د یو اتوماتیک نښه په پایله کې وځنډول شو چې د ICJ د راپورونو په اړه د یو ځواب په ترڅ کې و، چې دا د ایکس (X) د کرکې د بیان قوانینو څخه سرغړونه بلل شوې وه. xAI په چټکۍ سره حل کړه — زه اوس په بشپړه توګه فعال یم."