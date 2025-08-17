د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټیلیفوني خبرې وکړې.
د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت سرچینو خبر ورکړی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف سره په الاسکا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د ترسره شوې غونډې په اړه خبرې کړې دي.
فیدان په دې تیلیفوني اړیکه کې هیله څرګنده کړه چې هغه بهیر چې په الاسکا کې پیل شوی، د اوکراین په ګډون یوې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي، او ټینګار یې وکړ چې تورکیه د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو ده.
د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان همداشان له خپل اوکرایني سیال سره هم د الاسکا سرمشریزې په اړه ټیلیفوني خبرې وکړې. فیدان پدې ټيلیفوني خبرو کې ددې خبرې په ټینګار وویل چې تلپاتې سوله د یو داسې بهیر له لارې ممکنه ده چې اوکراین پکې شامل وي، او ټینګار یې وکړ چې هېواد به یې د سولې د ټینګښت لپاره له دیپلوماتیکو هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي.
په دې برخه کې، فیدان د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د واشنګټن د راتلونکې دوشنبې په ورځ د غونډې پر اهمیت هم ټینګار وکړ.
د شنبې په ورځ مخکې، زیلینسکي اعلان وکړ چې هغه به د راتلونکې دوشنبې په ورځ واشنګټن ته سفر وکړي ترڅو د ټرمپ سره وویني، او له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو په اړه پر مسلو خبرې وکړي.
زیلینسکي زیاته کړه: "موږ د اوکراین، امریکا او روسیې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د ولسمشر ټرمپ له وړاندیز څخه ملاتړ کوو."
د جمعې په ورځ، ټرمپ او پوتین په الاسکا کې د "د سولې د لټون" تر عنوان لاندې نږدې ۳ ساعته سرمشریزه وکړه، چې دواړو مشرانو په کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوربند پر احتمالي هوکړې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې.
د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ له ۲۴مې راهیسې، روسیې پر خپل ګاونډي اوکراین پوځي برید پیل کړی، او د دې د پای ته رسولو لپاره یې شرط ایښی چې کیف باید له لوېدیځو پوځي تړونونو سره له یوځای کیدو لاس واخلي، چې کیف دا په خپلو چارو کې "لاسوهنه" بولي