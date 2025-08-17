تورکیه
2 کمه لوست
تورکیې بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټیلیفوني خبرې وکړې
د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره پر جلا جلا ټیلیفوني خبرو کې په وروستیو پرمختګونو خبرې وکړې
تورکیې بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټیلیفوني خبرې وکړې
/ TRT Arabi
17 اګست 2025

د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټیلیفوني خبرې وکړې.

د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت سرچینو خبر ورکړی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف  سره په الاسکا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د ترسره شوې غونډې په اړه خبرې کړې دي.

فیدان په دې تیلیفوني اړیکه کې هیله څرګنده کړه چې هغه بهیر چې په الاسکا کې پیل شوی، د اوکراین په ګډون یوې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي، او ټینګار یې وکړ چې تورکیه د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو ده.

د تورکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان همداشان له خپل اوکرایني سیال سره هم د الاسکا سرمشریزې په اړه ټیلیفوني خبرې وکړې. فیدان پدې ټيلیفوني خبرو کې  ددې خبرې په ټینګار وویل چې  تلپاتې سوله د یو داسې بهیر له لارې ممکنه ده چې اوکراین پکې شامل وي، او ټینګار یې وکړ چې هېواد به یې د سولې د ټینګښت لپاره له دیپلوماتیکو هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي.

په دې برخه کې، فیدان د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د واشنګټن د راتلونکې دوشنبې په ورځ د غونډې پر اهمیت هم ټینګار وکړ.

وړاندیز شوي

د شنبې په ورځ مخکې، زیلینسکي اعلان وکړ چې هغه به د راتلونکې دوشنبې په ورځ واشنګټن ته سفر وکړي ترڅو د ټرمپ سره وویني، او له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو په اړه پر مسلو خبرې وکړي.

زیلینسکي زیاته کړه: "موږ د اوکراین، امریکا او روسیې ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د ولسمشر ټرمپ له وړاندیز څخه ملاتړ کوو."

د جمعې په ورځ، ټرمپ او پوتین په الاسکا کې د "د سولې د لټون" تر عنوان لاندې نږدې ۳ ساعته سرمشریزه وکړه، چې دواړو مشرانو په کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوربند پر احتمالي هوکړې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې.

د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ له ۲۴مې راهیسې، روسیې پر خپل ګاونډي اوکراین پوځي برید پیل کړی، او د دې د پای ته رسولو لپاره یې شرط ایښی چې کیف باید له لوېدیځو پوځي تړونونو سره له یوځای کیدو لاس واخلي، چې کیف دا په خپلو چارو کې "لاسوهنه" بولي

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us