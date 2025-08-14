/ TRT Global

د روغتیايي سرچینو په وینا، اسرائیلي ځواکونو د غزې په مرکزي برخه کې د نطضرم دهلیز ته نږدې په فلسطینیانو ډزې وکړې.
اشغالګرو عسکرو همداشان د غزې په جنوب ختیځ کښې د زیتون په ګاونډ کښې د استوګنې سیمې په نښه کړې او په جلا جلا توګه یې د بشردوستانه مرستو په انتظار فلسطینیانو باندې ډزې وکړې.
د اسرائیلو پوځ په تیرو دریو ورځو کې د غزې په زیتون سیمه کې تر ۳۰۰ ډیر کورونه ویجاړ کړي دي، چې د ملکي خوندیتوب ادارې دا په قصدي توګه د ملکي استوګنو سیمو په نښه کول بللي دي.
په غزه کې د ملکي خوندیتوب ادارې ویاند محمود بسال ویلي، اسرائیلي ځواکونو په زیتون ښار کې پر هغو ودانیو سخت بریدونه کړي، چې پنځه یا ډیر پوړونه لري.
هغه زياته کړه، چې چاودېدونکي توکي د شاوخوا ودانيو د نړېدلو لامل شوي او يو شمېر کورونه يې ويجاړ کړي، چې اوسیدونکي لاهم دننه وو.
د امریکا یوې فدرالي استیناف محکمې هغه حکم لغوه کړ چې له مخې یې د بهرنیو چارو وزارت اړ شوی و چې د بهرنیو مرستو تادیاتو ته دوام ورکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې قانوني بریا ورکړه.
په ۲-۱ پریکړه کې، د کولمبیا ولسوالۍ لپاره د امریکا د استیناف محکمې وویل چې یوې ټیټې محکمې تېروتنه وکړه کله چې یې د ټرمپ ادارې ته امر وکړ چې د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې بهرنۍ مرستې بیرته راولي.
ټرمپ د جنورۍ په ۲۰مه د یوه اجرایوي فرمان له لارې ټولې بهرنۍ مرستې د ۹۰ ورځو لپاره کنګل کړې.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې دی به د اوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د روسیې له ولسمشر سره د الاسکا له سرمشریزې سمدستي وروسته له ولادیمیر زیلینسکي او ولادیمیر پوتین سره د درې اړخیزې ناستې غوښتنه وکړي.
ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه خبرې وکړې چې هغه د زیلینسکي په ګډون د اروپایی مشرانو سره د "ډیر ښه" غونډه په توګه بیان کړ.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مراسمو کې د تورکیې د وسله والو ځواکونو یوې قطعې په جشن کې زرگونو خلک په خپلو پښو ودریدل.
دغه مراسم، چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو په کې برخه اخیستې وه، د پنجشنبې په ورځ د دغه هېواد د خپلواکۍ د ۷۹مې کلیزې په مناسبت ترسره شو.
د توركيې تر څنګ آذربايجان يو بل هېواد و چې وسله والو ځواكونو يې په جشن كې ګډون كړى و.