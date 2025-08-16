اردوغان په غزه کې د بشري بحران د مخنیوي په خاطر د سمدستي اقدام کولو غوښتنه وکړه. په غزه کې د ضایع کولو لپاره وخت نشته.
د تورکيې ولسمشر رجب طيب اردوغان د نړۍ څخه غوښتنه کړې چې په غزه کې د جګړې د درولو لپاره ګامونه پورته کړي، په داسې حال کې چې د اسرائيلو بریدونو له امله دغه سیمه د "بشري ناورین بشپړ سقوط" ته نږدې شوې ده. دغه څرګندونې هغه په یوه مقاله کې کړي چې د الجزیره لپاره یې لیکلې ده کړي دي.
د تورکيې د عامه اړیکو رئیس ، برهان الدین دوران، دا مقاله د تورکیې د ټولنیزو رسنیو شبکې نیکس سوشیل له لارې خپره کړه.
دا مقاله چې "د بشریت وجدان په غزه کې ازمویل کېږي" تر عنوان لاندې د پنجشنبې په ورځ په انګلیسي او عربي ژبو خپره شوې، اردوغان اسرائيل په دې تورن کړی چې د فلسطینیانو پر وړاندې یې "د له منځه وړلو سیستماتیکه پالیسي" روانه کړې ده.
اردوغان لیکلي: "لوږه، تنده، او د وبایي ناروغیو ګواښ غزه د بشري ناورین بشپړ سقوط ته رسوي." هغه زیاته کړه: "تر اوسه پورې د اسرائيلو په بریدونو کې له ۶۱,۰۰۰ څخه زیات فلسطینیان وژل شوي، چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي."
هغه وویل چې انقره د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان په چوکاټ کې د اوربند لپاره هڅې کوي او د فلسطیني ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي.
د لویدیځ دوه ګوني معیارونه
اردوغان لیکلي: "د لویدیځ دوه ګوني معیارونه په نورو بحرانونو کې چټک اقدام کول خو په غزه کې مبهمه رویه خپلول د نړیوال نظم اعتبار ته زیان رسوي، هغه نظم چې ګواکې د اصولو او قواعدو پر بنسټ ولاړ دی."
هغه وویل چې د اوکراین په اړه نړیواله چټکه هڅه د غزې لپاره نه ده شوې، چې اسرائيلو ته یې اجازه ورکړې چې څه ډول چې غواړي هغه شان عمل وکړي.
اردوغان د تورکيې روانې بشري او ډیپلوماتیکې هڅې په ډاګه کړې، چې پکې د مرستو رسونې، ناروغانو تخلیې، او د فلسطیني ډلو ترمنځ منځګړیتوب شامل دي، چې ډېری وخت د قطر په همکارۍ ترسره کېږي. هغه په تېره میاشت کې د ناټو په سرمشریزه کې خپله څرګندونه بیا تکرار کړه چې "غزه نور وخت نه لري" او بیا یې د اسرائيلو کړنې "نسل وژنه" وبللې.
ولسمشر خبرداری ورکړ چې دغه شخړه د پراخې سیمې د بې ثباتۍ خطر زیاتوي، د اسرائيلو او ایران ترمنځ کړکېچ زیاتوي، او بې ځایه کېدل، سخت دریځي کېدل، او د انرژۍ امنیت ته ګواښونه رامنځته کوي. هغه د سمدستي اوربند، د بشري دهلېزونو پرانیستلو، او د ملکي وګړو د ساتنې لپاره د نړیوالو میکانیزمونو غوښتنه وکړه.
جګړه د حقیقت پلویان په نښه کوي
اردوغان وویل چې د غزې بیا رغونه باید د زده کړو، روغتیا، زیربناوو، او سیاسي استازیتوب حقونه تضمین کړي، او ټینګار یې وکړ چې دوامداره سوله د یو خپلواک او حاکم فلسطیني دولت په رسمیت پېژندلو پورې تړلې ده.
هغه زیاته کړه: "تاریخ د هغو کسانو شاهد دی چې اقدام یې وکړ او د هغو کسانو چې د غزې له ظلم څخه یې مخ واړاوه." اردوغان وویل: "د بشریت راتلونکی به د هغو ګامونو په زړورتیا پورې تړلی وي چې موږ یې نن اخلو."
ولسمشر وویل چې په غزه کې پېښې دا هم ښيي چې "جګړه د حقیقت پلویان په نښه کوي،" په داسې حال کې چې ګڼ شمېر خبریالان د جګړې له سیمې څخه د راپور ورکولو پر مهال وژل شوي دي.
هغه زیاته کړه: "په ځانګړې توګه د الجزیره له خوا شوي زیانونه د مطبوعاتو د آزادۍ او د معلوماتو د حق پر وړاندې تر ټولو وحشیانه بریدونو څخه دي." هغه وویل چې د دې "زړورو کسانو" مړینه "زموږ ټولو لپاره یوه ژوره ضایعه ده" او د دوی یادونه به "د عدالت د تعقیب سمبول" پاتې شي.