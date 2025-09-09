نړۍ
2 کمه لوست
چین، روسیې او مغولستان د دې اونۍ په لومړیو کې خپل لومړني ګډ سرحدي دفاعي تمرینونه ترسره کړل.
دغه تمرین چې "د سرحدي دفاع همکاري - ۲۰۲۵" نومېږي، د دوشنبې او سې شنبې په ورځ د درې هېوادونو په یوه نامعلومه سرحدي سیمه کې ترسره شو.
چین، روسیې او مغولستان د دې اونۍ په لومړیو کې خپل لومړني ګډ سرحدي دفاعي تمرینونه ترسره کړل.
/ AP
9 سپتمبر 2025

چین، روسیې او مغولستان د دې اونۍ په لومړیو کې خپل لومړني ګډ سرحدي دفاعي تمرینونه ترسره کړل.

 د چین پوځ وویل،  چې دا پوځي ګډ تمرینونه په اصل کې  د درېواړو ګاونډیو ترمنځ د امنیتي همکارۍ نږدې کېدل په ډاګه کوي.

دغه تمرین چې "د سرحدي دفاع همکاري - ۲۰۲۵" نومېږي، د دوشنبې او سې شنبې په ورځ د درې هېوادونو په یوه نامعلومه سرحدي سیمه کې ترسره شو.

د چین د خلکو پوځ  ویلي دي چې د دې ژوندیو تمرینونو موخه "د درې اړخیزې ستراتېژیکې همکارۍ پیاوړتیا، د سرحدي امنیتي ګواښونو سره د مقابلې وړتیا لوړول، او د ستراتېژیک متقابل باور نور هم ټینګول" دي.

وړاندیز شوي

د تمرینونو پر مهال،  د چین په خاوره کې یو ګډ د قوماندې مرکز جوړ شوی . د چین پوځ ویلي دي چې دا مرکز چې د هر هیواد په خاوره کې جوړ شي مشري به يي هغه کوي . همداشان دا مرکز د څو اړخیزو مشورو او موازي قوماندې" د اصولو پر بنسټ فعالیت کاوه.

دغه مانورونه د درې هېوادونو د مشرانو د سپتمبر په ۲مه نېټه په بیجینګ کې د درې اړخیزې غونډې وروسته ترسره شول، چې یوه ورځ مخکې د چین ولسمشر شي جینپینګ د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې لپاره د غیر غربي هېوادونو له ۲۰ څخه زیات مشران کوربه کړي وو، ترڅو د نوي نړیوال امنیتي او اقتصادي نظم لپاره هڅې وکړي.

مغولستان د شانګهای سازمان سره د یوځای کېدو څخه ډډه کړې، او له ۲۰۰۴ کال راهیسې د ناظر دولت په توګه پاتې شوی، سره له دې چې نور هېوادونه لکه هند، پاکستان او ایران بشپړ غړي شوي دي.

بیجینګ هڅه کړې چې خپل کوچنی ګاونډی دې ته وهڅوي چې د دې لس هېوادونو په ډله کې غړیتوب ترلاسه کړي.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us