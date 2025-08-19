په امریکا کې د ټرمپ تر مشرۍ لاندې ادارې تر ۶۰۰۰ څخه د ډیرو زده کوونکو ویزې لغوه کړي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ ادارې د ۶۰۰۰ څخه زیات زده کوونکو ویزې د قانون څخه د سرغړونې او اوږدمهاله پاتې کېدو له امله لغوه کړې دي، چې په دې کې یوه کوچنۍ برخه د "ترهګرۍ ملاتړ" په تور هم شامله ده.
دغه اقدام، چې لومړی د فوکس ډیجیټل لخوا راپور ورکړل شو، د ټرمپ ادارې د غیر قانوني مهاجرت پر وړاندې د سخت دریځ په لړ کې ترسره شوی دی. په دې کې د ټولنیزو رسنیو د څارنې سختول او د ویزې غوښتونکو لپاره د سکرینینګ پراخول شامل دي.
د بهرنیو چارو وزارت د روان کال لارښوونې د امریکا سفارتونو ته امر کړی چې د هغو غوښتونکو په اړه هوښیار پاتې شي چې واشنګټن یې د امریکا لپاره دښمن ګڼي یا د سیاسي فعالیتونو سابقه لري.
د چارواکو په وینا شاوخوا ۴۰۰۰ ویزې د دې لپاره لغوه شوې چې نوموړو کسانو قانون مات کړی و، چې ډېری یې د برید په تور وې. همداشان د الکول او مخدره موادو تر اغېز لاندې موټر چلول او غلا نور جرمونه هم شتون لري چې د ویزې د لغوه کېدو لامل شول.
شاوخوا ۲۰۰ څخه تر ۳۰۰ ویزې د ترهګرۍ په تور لغوه شوې دي، د چارواکي په وینا، د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو لارښود کې د ویزې د نه وړتیا په اړه یوه قاعده یادوي.
دغه قاعده په عمومي ډول د "ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلتیا" او "د ترهګریزو سازمانونو سره ځانګړي اړیکې لرل" د ویزې د نه وړتیا دلایل ګڼي.
چارواکي دا نه دي ویلي چې کومو ډلو سره د هغو زده کوونکو ملاتړ و چې ویزې یې لغوه شوې دي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا له څو لوړو پوهنتونونو سره ټکر کړی، هغوی یې د یهود ضد نظریاتو په خپرولو تورن کړي، په ځانګړې توګه د هغو پراخو مظاهرو په ترڅ کې چې د فلسطین د حقونو لپاره ترسره شوې وې، په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې جګړه روانه کړې وه.
ټرمپ د هارورډ پوهنتون سره د جنجال په ترڅ کې، د تحقیقاتو لپاره مالي ملاتړ کنګل کړی او ګواښ یې کړی چې د پوهنتون د مالیاتو معافیت حیثیت به ختم کړي، چې دې کار څو اروپايي هېوادونه دې ته اړ کړل چې د څېړنو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي څو وړتیا لرونکي کسان جذب کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې هغه د سلګونو، شاید زرګونو کسانو ویزې لغوه کړې دي، په دې کې زده کوونکي هم شامل دي، ځکه چې هغوی په داسې فعالیتونو کې ښکېل شوي چې د هغه په وینا د امریکا د بهرني سیاست له لومړیتوبونو سره په ټکر کې وو.
د ټرمپ ادارې چارواکو ویلي چې د زده کوونکو ویزې او ګرین کارت لرونکي کسان د فلسطین د ملاتړ او په غزه کې د اسرائیل د کړنو د نیوکې له امله له هېواده شړل کېدای شي، د هغوی کړنې یې د امریکا د بهرني سیاست لپاره ګواښ بللی او هغوی یې د حماس پلویان ګڼلي دي.
د ټرمپ منتقدینو دغه هڅه د امریکا د اساسي قانون د لومړۍ مادې لاندې د بیان د آزادۍ پر حقونو برید ګڼلی دی.