/ TRT Global

د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اروپايي مشرانو سره د لوړې کچې له خبرو وروسته ویلي دي چې هغه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه اړخیزې ناستې ته چمتو دی.
زیلینسکي خبریالانو ته وویل: "ما تایید کړه - او ټولو اروپایي مشرانو زما ملاتړ وکړ - چې موږ له پوتین سره دوه اړخیزې ناستې ته چمتو یو."
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پر مسکو ټینګار کړی چې که پوتین د پرمختګ مخه ونیسي، د اوکراین پوځي ځواک باید محدود نه شي.
د ناټو سرمنشي مارک روت وویل، د جاپان او اسټرالیا په ګډون ۳۰ هېوادونه د کییف لپاره د امنیتي ضمانتونو په جوړولو بوخت دي چې کېدای شي له اوربند او یا د سولې له موافقې وروسته عملي شي.
راپورونه ښیي چې اوکراین له امریکا سره د ۱۰۰ میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو یو تړون چمتو کوي چې د اروپا له خوا تمویلیږي او د ۵۰ میلیارد ډالرو په ارزښت د بې پیلوټه الوتکو د تولید پلان هم لري.
ټرمپ، چې د راپورونو له مخې پوتین ته یې د ټیلیفون لپاره خبرې ودرولې، د احتمالي خاورې تبادلې او د بندیانو تبادلې ته یې اشاره وکړه "ډیر ژر".
اسرائیل پداسې حال کې چې په غزه کې وضعیت د هرې ورځې په تیریدو سره لا خرابیږي د حماس په ځواب غور کوي.
د اسرائیلو رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیل د مصر او قطر منځګړیو لخوا د اوربند او د بندیانو د تبادلې وړاندیز ته د حماس ځواب باندې غور کوي.
د اسرائیلو ټلویزیون چینل 12 ادعا کوي چې حماس د غزې ښار ته د اسرائیلو د ننوتلو د مخنیوي پلان منلی، که څه هم تر اوسه پورې دا خبره تایید شوې نده چې ایا تل ابیب به د جزوی بندیانو تبادلې یا لنډمهاله اوربند سره موافقه وکړي او که نه.
په همدې حال کې ولسمشر محمود عباس یوې کمېټې ته امر کړی چې د فلسطین د موقت اساسي قانون مسوده جوړه کړي.
حماس ویلي دي چې په سیمه کې، د غزې د ټولنې پخلنځي اوس د اپریل د ورځني خواړو یو پر دریمه برخه تولیدوي، ملګرو ملتونو د فلسطین په خاوره کې د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک وویل چې شریکانو راپور ورکړی چې تیره اونۍ په یوه ورځ کې شاوخوا پخلنځيو شاوخوا ۳۸۰ زره خواړه تولید کړي.
د هند او چین ډیپلوماټان د هیمالیا په سیمه کې د سولې په اړه خبرې کوي.
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر د چینایي سیال وانګ یی سره خبرې پیل کړې، او ټینګار یې وکړ چې د همالیا د متنازع سرحد په اوږدو کې سوله د اړیکو د ښه کولو لپاره اړینه ده.
وانګ هند ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې به د لومړي وزیر نریندرا مودي سره وګوري او د ملي امنیت سلاکار اجیت دووال سره به د سرحدي خبرو ۲۴م پړاو ترسره کړي.
دا سفر څو ورځې مخکې له هغه ترسره کیږي چې مودي د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته سفر کوي، چې په اوو کلونو کې یې لومړی ځل دی.
امریکا د هند د تیلو د واردولو په برخه کې روسیې ته خبرداری ورکړ
د امریکا د سوداګرۍ سلاکار پیټر ناوارو د هند د روسیې د تیلو پر وارداتو نیوکه وکړه او ویې ویل چې دوی د مسکو جګړه تمویلوي او له واشنګټن سره اړیکې له خطر سره مخامخوي.
هغه د هند د تیلو لابي او د ریلائنس صنعت په څیر شرکتونه په ګټه اخیستنې تورن کړل پداسې حال کې چې د روسیې په وسلو باندې د نوي ډیلي په انحصار نیوکه وکړه.
"که هند غواړي چې د امریکا د ستراتیژیک ملګري په توګه چلند وشي ، نو باید د ورته چلند پیل وکړي .
ناوارو خبرداری ورکړ چې هند ته د امریکا د پوځي وړتیاو لېږد له روسیې او چین سره د نږدېوالي له خطر سره مخامخ دی.
هند د خپلو وارداتو دفاع وکړه، د اکمالاتو کمښت ته اشاره وکړه، او یادونه یې وکړه چې امریکا او اروپايي اتحادیه هم له روسیې سره تجارت کوي، دوه ګونی معیار په ګوته کوي.
میانمار له څلور کلن ځنډ وروسته ټاکنو نیټه اعلان کړه
میانمار په خپل ناکراره سیاسي منظره کې د یوې مهمې شیبې لپاره چمتووالی نیسي.
دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې د میانمار د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی دی چې د دسمبر په ۲۸ به عمومي تاکنې ترسره کړي .د میانمار کودتاچي حکومت د کودتا نه ۴ کاله وروسته د ټاکنو نیټه اعلان کړه.
دا اعلان د کودتاچي نظام په مشرۍ کمیسیون لخوا شوی دی ، په مؤثره توګه د بیړني حالت پای ته رسیدو ښکارندويي کوي.
جنرال مین آنګ هیلینګ، چې اوس د یو مینټ سوی له مړینې وروسته سرپرست ولسمشر دی، د هیواد د راتلونکي فصل د څارنې لپاره چمتو دی.