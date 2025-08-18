/ TRT Global

روغتیايي سرچینو انادولو خبري اژانس ته ویلي، د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو په هوايي بریدونو کې د ۱۱ ماشومانو په ګډون لږ تر لږه ۴۸ فلسطینیان وژل شوي دي.
د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د اسرائیلو په برید کې د یوې فلسطیني کورنۍ ټول اووه غړي ووژل شول.
اسرائیلي ځواکونو همداشان په جنوبي خان یونس کې دوه مرستندویان په ډزو وژلي دي.
نهه فلسطینیان چې اته یې ماشومان دي، د غزې د ښار په زیتون سیمه کې په یوه برید کې وژل شوي دي.
اته نور مرستندویان ال سوډان ته نژدې ووژل شول.
سربیره پردې، د یو ماشوم په ګډون پنځه کسان په ۲۴ ساعتونو کې د اسرائیلو لخوا د روانې محاصرې او رامنځته شوې قحطۍ په نتیجه کې د لوږې له امله مړه شوي.
بشري ناورین لا پسې ژورېږي. یو فلسطیني ماشوم د اسرائیلو لخوا د پلي شوي بندیز مستقیم پایله کې د لوږې سره مړ شو.
ټرمپ د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ځمکې د تبادلې وړاندیز وکړ
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي، د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره به کیف او مسکو دواړه اړ شي چې ځمکه پرېږدي، چې د ګړنديو خبرو اترو لپاره د هڅو نښه ده.
د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدنې مخکې، ټرمپ د اوکراین له مشر ولادیمیر زیلینسکي سره د احتمالي درې اړخیزو خبرو اترو اشاره وکړه.
پداسې حال کې چې ټرمپ د ګړندي اوربند ژمنه کړې ، اروپایی متحدین ویره لري چې امتیازات به مسکو لا زیات جګړې ته وهڅوي.
زیلینسکي خبرداری ورکوي چې روسیه د "وخت ترلاسه کولو" هدف لري او له نړیوالو مشرانو یې غوښتي چې د روسیې د تیلو صادرات محدود کړي.
ټرمپ او پوتین ټاکل شوې چې د اګست په ۱۵مه په الاسکا کې سره وګوري.
د هاګ نړۍوالې محکمې د سیند د اوبو د حقونو په اړه د پاکستان په حق کې فیصله وکړه
په هاګ کې د منځګړیتوب دایمي محکمې هند ته امر کړی چې د سیند د اوبو د تړون له مخې د پاکستان د غیر محدودې کارونې لپاره لویدیځ سیندونو اوبو خوشې کړي.
محکمې ټینګار وکړ چې د اوبو بریښنا پروژې باید د تړون شرایط په کلکه تعقیب کړي ، د هند "مثالي" کړنې ردوي.
اسلام اباد د دې پرېکړې هرکلی وکړ او له نوي ډیلي یې وغوښتل چې د تړون نورمال فعالیت بیا پیل کړي.
د می په میاشت کې د وژونکو نښتو وروسته د سویلي آسیا ګاونډیو ترمنځ تاوتریخوالی خورا لوړ شو. د بله پلوه د پاکستان د پوځ مشر ژمنه وکړه چې هر هغه بند به ویجاړ کړي چې د دوی د اوبو حق ګواښي.
ټرمپ پر چین د تعرفو څنډ د ۹۰ ورځو لپاره تمدید کړ
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجراییوي فرمان لاسلیک کړ چې د چین په وارداتو د لګول شوي لوړ تعرفو ځنډ د نورو ۹۰ ورځو لپاره وغځول شي او دا د نوامبر تر ۱۰ پورې په ۳۰ سلنه کې وساتل شي.
چین به د اضافي محصولاتو د مخنیوي په وخت کې د ۱۰ سلنې تعرفې ته دوام ورکړي. دا اقدام په جنیوا، لندن او سټاکهولم کې د څو میاشتو له سختو سوداګریزو خبرو اترو وروسته د یو لړزونکي اوربند د راپورونو په تعقیب شوی دی.
ټرمپ وویل چې هغه هیله لري چې بیجینګ به د سویابین امرونه "څلور چنده" کړي، چې د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د سوداګرۍ د توازن لپاره د داوطلبۍ نښه کوي.
اردوغان د اسرائیلو کړنې وغندلې او د غزې په اړه یې ډیپلوماټیکې هڅې پیل کړې
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې تورکیې د غزې د تړانګې د ملاتړ لپاره ټولې ډیپلوماټیکې هڅې او منابع په کار اچولي دي. په انقره کې د کابینې له غونډې وروسته، هغه د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو کړنې وغندلې او پر هغه يي سیمه د لا لوی ناورین په لور د بیولو تور ولګاوه.
اردوغان په فلسطينيانو باندې د اسرائيلو د ظلمونو په وړاندې د توركيې قوي دريځ روښانه كړ او د غزې په تړانګه كې د مرستې لپاره د نادولتي موسسو او ټولنو ستاينه يې وكړه.
د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزې په ترڅ کې، تورکیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی ودروي او د غزې لوږې خلکو ته بشري مرستې ورسوي.