تورکیې په کانګو جمهوریت کې د مرګوني ترهګریز برید له امله ددې هیواد سره خواخوږي څرګنده کړه
تورکیې د چهارشنبې په ورځ د ختیځ دیموکراتیک کانګو جمهوریت په یوه جنازه کې د ترهګریز برید له امله د وژل شوو کسانو لپاره د خواخوږۍ پیغام خپور کړ.
10 سپتمبر 2025

تورکیې د مرګوني ترهګریز برید په اړه د کانګو جمهوریت سره خواخوږي څرګنده کړه

د کانګو په ختیځ کې د جنازې پر مهال برید کې لسګونه کسان ووژل شول.

تورکیې د چهارشنبې په ورځ د ختیځ دیموکراتیک کانګو په یوه جنازه کې د ترهګریز برید له امله د وژل شوو کسانو لپاره د خواخوږۍ پیغام ورکړ.

د تورکیې د بهرنیو چارو وزارت په خپور کړي د تسلیت په پيغام کې راغلي دي چې ، په ډیرې خواشینۍ سره مو د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په شمال کې د کیوو په سیمه کې په یو جنازه کې د ترهګري برید چې له امله يي ګنشمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خبر ترلاسه کړ. تورکیه دا برید غندي او د برید د قربانیانو د کورنیو او کانګو جمهوریت خلکو ته خپله غمرازي او خواخوږي وړاندې کوي.

اعلامیه کې زیاته شوې: «موږ د برید د قربانیانو کورنیو او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ولس ته خپله خواخوږي وړاندې کوو.»

د سه ‌شنبې په ورځ، لسګونه کسان په هغه برید کې ووژل شول چې پړه يې د متحد دموکراتیکو ځواکونو (ADF) پر غاړه واچول شوه، یوه ډله چې د داعش ترهګریز سازمان سره تړاو لري.

د متحد دموکراتیکو ځواکونو فعالیتونه په وروستیو کلونو کې په ختیځه کانګو کې زیات شوي دي.

دا وسله ‌واله ډله چې په اصل کې په یوګانډا کې جوړه شوې، د سرحدونو هاخوا د کیوو په سیمه کې ځای پر ځای شوې، او د سیاسي بې ‌ثباتۍ او سیمه‌ ییزو شخړو څخه یې ګټه پورته کړې.

یاده ډله د خونړیو بریدونو مسؤله ده چې د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر وړاندې ترسره شوي، په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې.

