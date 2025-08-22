سیاست
2 کمه لوست
ټرمپ : د دوو اونیو په دننه کې به د اوکراین د روسیې د جګړې په اړه مهمه پریکړه وکړي
ټرمپ : یا به مسکو ښایي له پراخو بندیزونو سره مخ شي، یا هغه ښایي هېڅ ونه کړي.
ټرمپ : د دوو اونیو په دننه کې به د اوکراین د روسیې د جګړې په اړه مهمه پریکړه وکړي
/ AA
22 اګست 2025

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه به د اوکراین د سولې د هڅو په اړه په دوو اونیو کې یوه "مهمه" پرېکړه وکړي، او ویې ویل چې یا به مسکو ښایي له پراخو بندیزونو سره مخ شي، یا هغه ښایي هېڅ ونه کړي.

ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ په بیضوي دفتر کې خبریالانو ته وویل چې هغه د پنجشنبې په ورځ د روسیې له برید څخه چې پر یوه امریکایي ملکیت فابریکه شوی ډیر ناخوښه دی. هغه ویلي دي چې ددې جګړې سره تړاو لرونکي هر څه په اړه ناخوښه دی.

خو هغه وویل چې غواړي لومړی وګوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي به سره وویني که نه.

کله چې له ټرمپ څخه وپوښتل شول چې د سولې خبرو اترو ارزولو لپاره له دوو اونیو وخت وروسته به څه وکړي، هغه وویل: "زما په فکر زه به پوه شم. زما په فکر زه به د روسیې، او په رښتیا د اوکراین له چلند څخه خبر شم. دا دواړو لورو ته اړتیا لري."

هغه وویل: "بیا به زه پرېکړه وکړم چې موږ به څه کوو او دا به یوه ډیره مهمه پرېکړه وي."

هغه زیاته کړه: "دا به د دې په اړه وي چې ایا پراخ بندیزونه، پراخې تعرفې، یا دواړه ولګوو. یا دا چې هېڅ ونه کړو او ووایو چې دا ستاسو خپله جګړه ده."

وړاندیز شوي

ټرمپ - چې له پوتین سره یې د الاسکا په وروستۍ سرمشریزه کې یو عکس خبریالانو ته وښود، چې هغه وویل د کرملین مشر لېږلی و - په وار وار د اوکراین او نورو مسلو په اړه د پرېکړو لپاره د دوو اونیو په څېر مهال ویشونه اعلان کړي. د دې ضرب الاجلونو ډیری یې نه دي پلي شوي.

ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې د زیلنسکي او پوتین ترمنځ د سرمشریزې تنظیمول لکه د "تیلو او سرکې د ګډولو" په څېر ستونزمن کار دی.

هغه خبریالانو ته وویل: "موږ به وګورو چې پوتین او زیلینسکي به یوځای کار وکړي که نه. تاسو پوهیږئ، دا یو څه د تیلو او سرکې په څیر دي. دوی د څرګندو دلایلو له امله ښه اړیکه نه لري."

ټرمپ زیاته کړه، "وبه ګورو" چې ایا هغه به په دې ډول کومه غونډه کې ګډون ته اړتیا ولري.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us