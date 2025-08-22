د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه به د اوکراین د سولې د هڅو په اړه په دوو اونیو کې یوه "مهمه" پرېکړه وکړي، او ویې ویل چې یا به مسکو ښایي له پراخو بندیزونو سره مخ شي، یا هغه ښایي هېڅ ونه کړي.
ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ په بیضوي دفتر کې خبریالانو ته وویل چې هغه د پنجشنبې په ورځ د روسیې له برید څخه چې پر یوه امریکایي ملکیت فابریکه شوی ډیر ناخوښه دی. هغه ویلي دي چې ددې جګړې سره تړاو لرونکي هر څه په اړه ناخوښه دی.
خو هغه وویل چې غواړي لومړی وګوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي به سره وویني که نه.
کله چې له ټرمپ څخه وپوښتل شول چې د سولې خبرو اترو ارزولو لپاره له دوو اونیو وخت وروسته به څه وکړي، هغه وویل: "زما په فکر زه به پوه شم. زما په فکر زه به د روسیې، او په رښتیا د اوکراین له چلند څخه خبر شم. دا دواړو لورو ته اړتیا لري."
هغه وویل: "بیا به زه پرېکړه وکړم چې موږ به څه کوو او دا به یوه ډیره مهمه پرېکړه وي."
هغه زیاته کړه: "دا به د دې په اړه وي چې ایا پراخ بندیزونه، پراخې تعرفې، یا دواړه ولګوو. یا دا چې هېڅ ونه کړو او ووایو چې دا ستاسو خپله جګړه ده."
ټرمپ - چې له پوتین سره یې د الاسکا په وروستۍ سرمشریزه کې یو عکس خبریالانو ته وښود، چې هغه وویل د کرملین مشر لېږلی و - په وار وار د اوکراین او نورو مسلو په اړه د پرېکړو لپاره د دوو اونیو په څېر مهال ویشونه اعلان کړي. د دې ضرب الاجلونو ډیری یې نه دي پلي شوي.
ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې د زیلنسکي او پوتین ترمنځ د سرمشریزې تنظیمول لکه د "تیلو او سرکې د ګډولو" په څېر ستونزمن کار دی.
هغه خبریالانو ته وویل: "موږ به وګورو چې پوتین او زیلینسکي به یوځای کار وکړي که نه. تاسو پوهیږئ، دا یو څه د تیلو او سرکې په څیر دي. دوی د څرګندو دلایلو له امله ښه اړیکه نه لري."
ټرمپ زیاته کړه، "وبه ګورو" چې ایا هغه به په دې ډول کومه غونډه کې ګډون ته اړتیا ولري.