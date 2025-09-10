د برېتانیې لومړي وزیر کییر سټارمر د سه شنبې په ورځ د ناټو عمومي منشي مارک روتې سره د خپل کار په دفتر کې لیدنه وکړه. دا لیدنه د اوکراین د دفاعي اړیکو ډلې د غونډې وروسته ترسره شوه چې په لندن کې جوړه شوې وه.
د بریتانیې د لومړي وزیر د دفتر د معلوماتو له مخې، دواړو مشرانو په دوحه کې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. سټارمر د اسرائیلو وروستۍ حمله وغندله او په سیمه کې د لا زیاتې کړکېچ د مخنیوي پر اهمیت ټینګار وکړ.
د اوکراین په اړه، دواړو مشرانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت ارزونه وکړه او د کیف لپاره د اړینو پوځي وړتیاوو د برابرولو اړتیا یې په ګوته کړه.
روتې سټارمر ته د غونډې په اړه معلومات ورکړل، چې په همدې ورځ ترسره شوې وه. په دې غونډه کې متحدینو د ملاتړ د زیاتولو هڅې بیا تایید کړې، په ځانګړې توګه د "د ارادې ائتلاف" له لارې. دواړو مشرانو د امریکا د مرستو د ائتلاف په پلان کې د ادغام هرکلی وکړ.
دوی همدارنګه د روسیې پر وړاندې د فشار زیاتولو پر اړتیا هوکړه وکړه، چې پدې کې بندیزونه هم شامل دي، ترڅو ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې په جدي خبرو اترو کې ګډون ته اړ کړي.
له دې وړاندې په همدې ورځ، روته د برېتانیې د دفاع وزیر جان هیلي، د بهرنیو چارو وزیرې ایویټ کوپر، د اوکراین د دفاع وزیر ډینیس شمیهال، او د جرمني د دفاع وزیر بورس پیستوریوس سره جلا جلا لیدنې وکړې.
روته د دفاعي لګښتونو د لوړولو لپاره د برېتانیې ژمنتیا او د فرانسې ترڅنګ د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په وړاندې کولو کې د دې هېواد مخکښ رول وستایه.