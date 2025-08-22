د آسیا پرمختیايي بانک د پاکستان لپاره ۴۱۰ میلیونه ډالره مالي مرسته منظوره کړه.
د آسیا پرمختیایي بانک (ADB) د جمعې په ورځ د پاکستان د ریکو ډیق د مسو او سرو زرو کان د پراختیا لپاره د ۴۱۰ میلیونه ډالرو مالي مرسته منظوره کړه، ځکه چې د دې هېواد د نادره معدني زیرمو په اړه د بهرنیو هېوادونو لیوالتیا زیاته شوې ده.
دا د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې یو ډېر ګټور پرانیستی کان دی چې د نړۍ د مسو او سرو زرو له تر ټولو لویو زیرمو څخه ګڼل کېږي. تمه کېږي چې د دې کان تولید به په ۲۰۲۸ کال کې پیل شي.
د لسیزو لپاره، پاکستان په معدني سرچینو بډایه جنوبي ایالت کې د بېلتون غوښتونکو یاغیانو سره په جګړه بوخت دی، چیرې چې د بهرنیو ملاتړ لرونکي انرژۍ پروژې - چې زیاتره یې د چینایي شرکتونو لخوا پرمخ وړل کېږي د بریدونو لاندې راغلي دي.
د د آسیا پرمختیايي بانک مالي مرسته کې د کاناډایي شرکت باریک لپاره ۳۰۰ میلیونه ډالره پور او د سیمه ییز حکومت لپاره د ۱۱۰ میلیونه ډالرو پور تضمین شامل دي.
کله چې ریکو ډیق بشپړ شي، تمه کېږي چې دا به د نړۍ پنځم لوی د مسو کان وي، چې د برېښنايي تارونو، برېښنايي موټرو او د نوي کیدونکي انرژۍ ټکنالوژۍ لپاره اړین فلز تولیدوي.
د آسیا پرمختیایي بانک مشر ماساتو کاندا په یوه بیان کې وویل: "ریکو ډیق به د مهمو معدني موادو د رسولو ځنځیر کې مرسته وکړي، د پاکې انرژۍ د بدلون ملاتړ به وکړي او ډیجیټل نوښت ته به وده ورکړي."
کاندا د دې مالي مرستې په اړه وویل چې دا د پاکستان لپاره "یو ستر بدلون راوړونکی ګام دی چې د هېواد د یوې پیاوړې او متنوع اقتصاد پر لور د بدلون ملاتړ کوي."
فعالانو د بلوچستان په ریکو ډیق پروژه نیوکه کړې، چیرې چې یاغیتوب په یوه برخه کې د طبیعي سرچینو د ګټو د وېش په اړه د خلکو د ناخوښۍ له امله زیات شوی دی.
سره له دې چې بلوچستان د هایدروکاربن او معدني سرچینو څخه ډک دی، د دې ایالت ۷۰ سلنه خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي.
د درې درجن مدني ټولنو ډلو د آسیا پرمختیایي بانک او نړیوال مالي شرکت څخه غوښتنه کړې چې د ریکو ډیق کان کې پانګونه وځنډوي.
باریک په یوه بیان کې چې AFP ته یې ایمیل کړی، د خپل کان کیندنې کړنې دفاع کړې دي.
په بیان کې راغلي: "باریک د مسؤل کان کیندنې ته ژمن دی او د خپلو عملیاتو ګټې د سیمه ییزو شریکانو او همکارانو سره شریکوي، چې د خلاص او شفافې همکارۍ او د چاپېریال او ټولنیزو لوړو معیارونو پر بنسټ ولاړ وي."
د پاکستان پوځي مشرتابه په وروستیو میاشتو کې هېواد د معدني موادو او نادره زیرمو د مرکز په توګه معرفي کړی، او د دې په اړه یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې سره د سوداګریزو تعرفو په اړه خبرې کړې دي.
د پاکستان چارواکو د اوږدې مودې راهیسې د ریکو ډیک پروژه د هېواد د اقتصادي بیا رغونې د ستراتیژۍ د بنسټ په توګه وړاندې کړې ده.