ولسمشر اردوغان د مالازګیرټ د ستر بري د ۹۵۴ مې کلیزې له امله خپل غیور او میړانه ملت ته مبارکي وویله.
د تورکيې ولسمشر رجب طيب اردوغان د دوشنبې په ورځ په بيتليس ولايت کې د آخلات په سيمه کې د غشي ویشتونکو د بنسټ لخوا د مالازګیرت د بري د ۹۵۴مې کليزې په مناسبت جوړو شويو مراسمو کې ګډون وکړ.
اردوغان په خپلو پرانيستونکو خبرو کې، وويل چې دغه بری د تورکيې د برخليک په ټاکلو کې يو مهم پړاو و.
ولسمشر اردوغان وويل: "د مالازګیرت بری، چې د ۱۰۷۱ کال د اګست په ۲۶مه نېټه د سلطان الپ ارسلان په مشرۍ ترلاسه شوه، زموږ د تاريخ مسير بدل کړ. په دې بريا سره، تورکي ملت خپله اراده څرګنده کړه چې اناتوليا به د تل لپاره خپل کور جوړ کړي او د زر کلن ژورې ريښې لرونکي شتون بنسټ يې کېښود."
د ۱۰۷۱ کال د اګست په ۲۶مه نېټه، سلجوقيانو د بيزانس د ستر پوځ په وړاندې بريا ترلاسه کړه، چې اناتوليا يې د تل لپاره د تورکي واکمنۍ لپاره پرانيسته.
د دې جګړې کليزه، چې د تورکانو زغم او مقاومت څرګندوي، د تورکيې د ترهګرۍ څخه پاکې سيمې د نوښت سره سمون لري، چې موخه يې د PKK ګواښ له منځه وړل دي، کوم چې د اوږدې مودې لپاره هغه سيمې ځپلې وې چې سلجوقيانو پکې د جګړې لپاره تياری نیولی و.
ولسمشر اردوغان زياته کړه: "نن زموږ تر ټولو مهمه دنده دا ده چې د مالازګیرت روح ژوندی وساتو او دا سپېڅلی ميراث راتلونکو نسلونو ته وسپارو. ځکه چې مالازګیرت يوازې يوه جګړه نه وه، بلکې د زموږ د ملت د زر کلن ورورولۍ، د هېواد مينې او د ګډ ژوند ارادې سمبول و."
اردوغان د دوشنبې په ورځ، په بيتليس ولايت کې د آخلات په سيمه کې په نوي پرانيستل شوي ولسمشريز کمپلکس کې د کابينې غونډې مشري وکړه—چې دا د انقرې څخه بهر لومړنی عصري ولسمشريز دفتر دی.
آخلات هغه ځای و چې د سلجوقي پوځ د مالازګرت جګړې څخه مخکې د حرکت نقطه وه، چې اوس د موش ولايت برخه ده.
اردوغان وويل: "په دې مناسبت، زه د اګست د ۲۶مې نېټې د مالازګیرت بري د کليزې په مناسبت زموږ اصيل ملت ته خپلې ډېرې صميمانه مبارکۍ وړاندې کوم."
د خپلواکۍ جګړې مهمې جګړې په اګست کې ترسره شوې، چې دې مياشتې ته يې د "برياوو مياشتې" غير رسمي لقب ورکړی، او د اګست ۳۰مه نېټه په رسمي ډول د بريا د ورځې په توګه لمانځل کېږي.