/ TRT Global

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه غواړي خبریالانو ته اجازه ورکړل شي چې محاصره شوي غزې ته ننوځي چې د بشري حالاتو شاهدي او پوښښ وکړي.
15 اګست 2025

ټرمپ د سپینې ماڼۍ په بیضوي  دفتر کې خبریالانو ته وویل چې هغه غواړي دا واقع شي.
اسرائیلو د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په میاشت کې په محاصره شوي فلسطیني سیمه باندې د پوځي برید له پیل راهیسې، غزې ته د نړیوالو رسنیو د ننوتلو مخه نیولې ده.

 

ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو لخوا د اشغال شوې لویدیځې غاړې د ویشلو په هدف د غیرقانوني میشت ځایونو د یوې نوې پروژې تصویبول به اشغال لا پسې ژور کړي او د دوو دولتونو د حل امکان به له منځه یوسي.
ملګرو ملتونو ویلي چې د اسرائیلو د غیر قانوني میشت ځایونو په اړه یې دریځ روښانه دی.
د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل، د ختیځ بیت المقدس په ګډون په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د میشت ځایونه جوړول د نړیوالو قوانینو خلاف دي.

 

په سربستان کې د لاریون کونکو د سیالو ډلو ترمنځ نښتې یو ځل بیا پیل شوې، پولیسو وویل، په داسې حال کې چې د حکومت ضد څو میاشتې مظاهرې په دې اونۍ کې د کوڅو په تاوتریخوالي واوښتې.
په سربستان کې د نوامبر له میاشتې راهیسې د فساد ضد لاریونونه پیل شوي، کله چې د نووی ساد ریل سټیشن د چت د نړېدو له امله ۱۶ کسان ووژل شول، دا ناورین په پراخه کچه د فساد په تور تورن دی.
پولیسو وویل چې په ټول هیواد کې یې نږدې۵۰ تنه نیولي او شاوخوا ۳۰ د بلوا ضد پولیس ټپیان شوي دي.

د برازیل پخواني ولسمشر جیر بولسونارو د خپلې محاکمې په وروستي پړاو کې د ولسمشر لویز اناسیو لولا دا سلوا د ۲۰۲۲ ټاکنو بریا د ړنګولو لپاره د کودتا د هڅې په تور د برائت غوښتنه کړې.

سترې محکمې ته د ۱۹۷ مخونو په سپارلو کې، د بولسونارو وکیلانو وویل چې هغه په شکایت کې وړاندې شوي ټولو دریځونو څخه بې ګناه و او د شواهدو بشپړ نشتوالی شتون لري.
د محکمې په دوسیه کې ویل شوي چې "پخواني ولسمشر د هغه وخت د ټاکل شوي ولسمشر د لوړې د مخنیوي یا خنډ کولو په هدف په هیڅ ډول چلند کې ښکیل نه و".

 

په لسګونو فلسطیني زده کونکو ته چې په مخکښو بریتانوي پوهنتونونو کې ځای ورکړل شوی، د اسرائیلو لخوا د غزې د بندیدو له امله د انګلستان د ویزې اړتیاوې پوره کولو توان نه درلودو وروسته د خپلو بورسونو له لاسه ورکولو خطر سره مخ دي.
کمپاین کوونکي وايي چې د انګلستان د حکومت چوپتیا او بې غوري د زده کونکو مخ په زیاتیدونکي اندیښنه نوره هم زیاته کړې، ځکه چې د دوی د ویزو خوندي کولو وخت تیریږي.
ډیری یې د اکسفورډ او کیمبرج په ګډون د نړۍ په کچه ادارو ته بشپړ بورسونه لري، مګر بیا هم په غزه کې بند پاتې دي چې د اړتیا وړ بایومیټریک چکونو بشپړولو لپاره خوندي لاره نلري.

