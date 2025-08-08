/ TRT Global

نړۍ
وروستي خبرونه | د زمري ۱۷
د اسرائیلو امنیتي کابینې د غزې ښار د بیا نیولو لپاره د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو جنجالي پلان تایید کړ.
12 ساعته مخکې


د کابینې د غونډې وروسته چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوه، پریکړه یې د جمعې په سهار اعلان شوه.
دا د نتنیاهو لخوا د اسرائیلي پوځ لپاره د ټولې سیمې د بیا نیولو لپاره د پلان وړاندې کولو وروسته وشوه، چې ۷۵ سلنه یې لا دمخه د اسرائیلو تر اشغال لاندې ده.

 

د اسرائیلو په ټولو ښارونو کې، زرګونه خلک سړکونو ته راوتلي دي، د نتنیاهو د غزې د بیا نیولو پلان په اړه په غوسه دي او د فلسطیني ډلو سره د یوې موافقې غوښتنه کوي ترڅو هغه اسرائیلي یرغمل خوشې کړي چې لاهم بندیان دي.
په لویدیځ بیت المقدس کې، د یرغمل شویو کورنیو د حکومت د مرکزي دفتر بهر راټول شوي، د بندیانو عکسونه یې نیولي. په تل ابیب کې د نتنیاهو د لیکود ګوند د دفترونو مخې ته لاریونونه وشول او له هغه یې وغوښتل چې د فلسطین له مقاومت ډلې حماس سره یوه موافقه وکړي.
لاریونونه حیفا او نیګیف ته هم خپاره شول، لاریون کونکو ورته شعارونه ورکول: "دوی کور ته راولئ."

 

د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي، دا په بشپړه توګه د ولادیمیر پوتین پورې اړه لري چې ایا د روسیې او اوکرایین جګړه اوربند ته اړتیا لري او که نه.
په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل چې دا به په پوتین پورې اړه ولري او هغه "ډیر مایوسه" دی.
کله چې وپوښتل شول چې ایا پوتین او د اوکراین ولادیمیر زیلینسکي به د لیدو اړتیا ولري مخکې لدې چې ټرمپ پخپله له پوتین سره وګوري ، د ولسمشر ځواب په کلکه "نه" و.

متحده عربي امارات د سوډان د وسله والو ځواکونو د تورونو په وړاندې په کلکه مبارزه کوي.
یوه ورځ مخکې، د سوډان دولتي تلویزیون ادعا وکړه چې د دوی هوایی ځواک د دارفور په نیالا هوایی ډګر کې د اماراتو الوتکه نسکوره کړه - هغه سیمه چې د نیمه نظامي چټک ملاتړ ځواکونو لخوا کنټرول شوې - او لږترلږه ۴۰ کولمبیايي اجیر عسکر یې ووژل.

خو د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وايي چې دا تورونه "بې اساسه" دي او د "PR سټنټونو" پرته بل څه ندي، په سوډان تور لګوي چې هڅه کوي د کورنۍ جګړې په اوږدولو کې د خپل رول څخه د پام وړ ځای بدل کړي.

 

د هند په شمال ختیځ آسام ایالت کې، چې د بنګله دیش سره په پوله پروت دی، وزیر اعلی وايي چې د هغه حکومت به ""اصلي"" اوسیدونکو ته د وسلو جوازونه ورکول پیل کړي - دا اقدام د ایالت د مسلمانانو ترمنځ د اندیښنې لامل کیږي.
همانتا بسوا سرما، چې د دغه ایالت د هندو ملتپال حکومت مشري کوي، ادعا کوي چې د آسامی ژبو ټولنې "د بنګله دېش له خوا او حتی په خپلو کلیو کې" د بریدونو له ګواښ سره مخ دي.
آسام په تیرو لسیزو کې د خونړیو نښتو سره د قومي، ژبني او مذهبي کړکیچونو تاریخ لري. او په هند کې د ټوپک د سختو قوانینو سره، منتقدین وايي چې دا نوی پلان په حقیقت کې د امنیت په اړه نه دی، دا سیاسي تیاتر دی.

