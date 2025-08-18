د اسرائیلو په یو زیات شمیر ښارونو کې د حکومت پر خلاف مظاهرې وشوې او په اعتصاب لاس پورې کړی شو.
زرګونو اسرائيليانو په ټول هېواد کې اعتصاب وکړ، په څو ښارونو کې يې لویې لارې وتړلې څو د بنيامين نتنياهو پر حکومت فشار راوړي چې له فلسطينيانو سره د بنديانو د تبادلې تړون وکړي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسوي.
دغه عمومي اعتصاب د يکشنبې په ورځ د هغو اسرائيلي بنديانو د کورنيو له خوا اعلان شو چې په غزه کې بنديان دي. دوی اندېښنه لري چې د اسرائيلي حکومت لخوا د غزې بشپړ اشغال پرېکړه به د دوی د خپلو خپلوانو ژوند له خطر سره مخ کړي.
مظاهره کوونکو هڅه وکړه چې په بيت المقدس او تل ابيب کې سړکونه، تونلونه او پلونه وتړي، چې چارواکو د هغوی د خورولو لپاره د اوبو توپونه وکارول.
مظاهره کوونکو ټايرونه هم وسوځول، چې د ترافيکي ګډوډۍ لامل شو. سلګونو خصوصي شرکتونو، ښارواليو او سازمانونو په دې اعتصاب کې ګډون وکړ، په داسې حال کې چې د عامه خپرونې ادارې KAN وويل چې زرګونو مظاهره کوونکو لویې لارې وتړلې، چې د ترافيکي بندښت او د اورګاډي خدماتو ځنډېدو لامل شو.
رستورانتونه او کافيګانې هم بندې شوې، په داسې حال کې چې ورځپاڼې Haaretz راپور ورکړ چې لسګونو اسرائيلي هنرمندانو، مشهورو کسانو او ورزشکارانو د دې اعتصاب ملاتړ وکړ او ګډون يې وکړ.
لویو اتحادیو، لکه د وکیلانو، ډاکټرانو، سوداګریزو فورمونو، او د بیت المقدس عبري پوهنتون هم په دې اعتصاب کې د ګډون تایید وکړ.
د اسرائيلو پوليسو د ورځپاڼې Yedioth Ahronoth په حواله وويل چې د اعتصاب پر مهال په ټول هېواد کې ۳۸ مظاهره کوونکي نيول شوي دي.
د اپوزیسیون ګډون
د اپوزیسیون مشر یایر لاپید د تل ابیب په یرغمل شویو کسانو څلورلارې کې د اعتصاب لپاره ګډون وکړ.
هغه مظاهره کوونکو ته په یوه ویډیو کې وویل: “موږ نن هېواد بندوو. ځکه چې زموږ یرغمل شوي کسان د حکومت لپاره د قربانۍ مهرې نه دي، بلکې هغه اتباع دي چې حکومت باید خپلو کورنیو ته بېرته راولي.”
هغه زیاته کړه: “هغوی به موږ ونه دروي، موږ به ستړي نه کړي، او موږ به نه ستومانه کوي. موږ به تر هغه مبارزه کوو چې یرغمل شوي کسان کور ته راشي، یو تړون وشي، او جګړه پای ته ورسيږي.”
د ملي یووالي مشر بینی ګانټز هم د مظاهره کوونکو ملاتړ څرګند کړ او له حکومته یې وغوښتل چې د یرغمل شویو کسانو کورنیو ته زیان ونه رسوي.
پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانټ هم د تل ابیب په اعتصاب کې د یرغمل شویو کسانو د کورنیو ملاتړ لپاره ګډون وکړ.
هغه وویل: “موږ یو ستر اخلاقي مکلفیت لرو چې هر څوک کور ته راولو.”
د اسرائيلي پوهنتونونو مشرانو په مظاهرو کې ګډون وکړ څو له نتنياهو حکومت څخه د اوربند او د بنديانو د تبادلې تړون غوښتنه وکړي.
د بن ګوريون پوهنتون مشر ډینیل چامووټز په خپله وینا کې وویل: “تېر مارچ، د اسرائيلو د ټولو پوهنتونونو او کالجونو مشرانو لومړي وزير ته يو ليک لاسليک کړ. موږ په ډاګه وويل چې حکومت بايد تړون بشپړ کړي او هر څوک بېرته راولي.”
هغه زیاته کړه: “دا سياسي غوښتنه نه وه؛ دا يو اخلاقي او وجداني غوښتنه وه.”
افراطي ښي اړخي
افراطي ښي اړخي اپوزیسیون او د اسرائيلي حکومت افراطي ښي اړخو غړو دغه اعتصاب وغنده، چې د ماليې افراطي وزير بیزالیل سموتریچ د دې تنظيموونکو تور ولګاوه چې “د حماس په ګټه احساساتي چل ول کوي.”
هغه ادعا وکړه: “لکه څنګه چې اوس ښکاري، د بې مسؤلیته رسنیو او د ځانغوښتونکو سیاسي لوبغاړو لخوا د دیوانه جوړونې سره سره، دا کمپاین پرمختګ نه کوي او په کې ډېر لږ خلک شامل دي.”
د ملي امنیت افراطي وزیر ایتامار بن ګویر په X کې وویل چې مظاهره کوونکي “هماغه خلک دي چې اسرائيل يې مخکې کمزوري کړي وو او نن بیا هڅه کوي چې دا کار وکړي.”
د اګست په ۸مه، د اسرائيلو امنيتي کابينې د نتنياهو پلان د غزې ښار بشپړ اشغال لپاره تصويب کړ، چې د ډېرو هېوادونو او د بشري حقونو سازمانونو له خوا يې سخت غبرګونونه راوپارول.
د اسرائيلي اټکلونو له مخې، شاوخوا ۵۰ بنديان په غزه کې پاتې دي، چې له دې ډلې ۲۰ کسان ژوندي ګڼل کېږي، په داسې حال کې چې اسرائيل په خپلو زندانونو کې له ۱۰۸۰۰ څخه زيات فلسطينيان ساتلي دي، چې د حقونو ډلې د شکنجې، لوږې او طبي بې پروايۍ له امله د مړينې راپورونه ورکوي.