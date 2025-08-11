/ TRT Global

اسرائیلو د غزې په ښار کې د الشفا روغتون ته څېرمه د خبریالانو په یوه خیمه په برید کې د الجزیرې څلور خبریالان ووژل.
د روغتون د رئیس په وینا، په برید کې دوه خبریالان انس الشریف او محمد قریقیه وژل شوي دي.
الجزیرې تلویزیون وروسته تایید کړه چې پدې برید کې د دوی دوه کمره مین، ابراهیم ظهیر او محمد نوفل هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
اسټرالیا به د سپټمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې فلسطین په رسمیت وپیژني: البانیز
د اسراالیا لومړي وزیر الباني وویل چې ټاکل شوې چې هیواد يي د سپټمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني.
د استرالیا لومړي وزیر انتوني البانیز وویل چې دا اقدام د کاناډا ، انګلستان او فرانسې لخوا ورته ګامونه تعقیبوي.
هغه وویل چې د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ دایمي سوله د دواړو خواوو د دایمي دولت پرته ممکنه نه ده او استرالیا به د فلسطینیانو د خپل دولت د حق ملاتړ وکړي.
وینس: د روسیې او اوکرایین تړون به هیڅوک "ډیر خوشحاله" نه کړي
د امریکا مرستیال ولسمشر جې ډي وینس وویل ، د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې هر ډول تړون امکان نه لري چې دواړه لوري راضي شي.
هغه د فاکس نیوز سره په خبرو کې وویل چې دواړه هیوادونه به شاید د وروستيو پایلو څخه ناخوښه وي، مګر د ټرمپ اداره د دواړو هیوادونو ترمنځه جوړجاړي هڅه کوي.
وینس وویل هدف دا دی چې یو داسې نقطې ته ورسیږو چیرې چې اوکراینیان او روسیه کولی شي په نسبي سوله کې ژوند وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا بیا تایید کړه، لاسوهنه یې وغندله
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره خپل قوي ملاتړ یو ځل بیا تایید کړ او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې د دې اصولو درناوی وکړي.
په اعلامیه کې د سوریې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي انتقالي بهیر کې هر ډول لاسوهنه غندل شوې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا خبرداری ورکړی چې دا ډول کړنې یوازې د هیواد د ثبات لپاره هڅې زیانمنوي.
ټرمپ ژمنه وکړه چې بې کوره او په سړکونو کې مشت خلک به له پلازمېنې واشنګټن ډي سي څخه وباسي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي پلان لري چې له واشنګټن ډي سي څخه بې کوره هغه خلک چې په سړکانو اوسیږي وباسي او له پلازمېنې بهر یې په یو ښه ځای کې ځای په ځای کړي.
په ټولنیزو رسنیو کې لیکل شوي ، هغه ژمنه کړې چې دوی ته به د اوسیدو ځایونه ورکړل شي ، مګر "له پلازمینې څخه لرې".
ټرمپ وویل چې دا اقدام د هغه پلان برخه ده چې واشنګټن د پخوا په پرتله ډیر خوندي او ښکلی کوي.