په مکسیکو کې د ټرافیکې پیښې له امله په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په مرکزي مکسیکو کې د دوشنبې په ورځ د یو بار وړونکي اورګاډي او دوه پوړیز مسافر وړونکي بس ترمنځ د ټکر په پایله کې لس کسان وژل شوي او ۶۱ نور ټپیان شوي دي، چارواکو وویل.
9 سپتمبر 2025

په مرکزي مکسیکو کې د دوشنبې په ورځ د یو بار وړونکي اورګاډي او دوه پوړیز مسافر وړونکي بس ترمنځ د ټکر په پایله کې لس کسان وژل شوي او ۶۱ نور ټپیان شوي دي، چارواکو وویل.

دا پېښه د مکسیکو ایالت په اتلاکامولکو ښارګوټي کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې د بس چلوونکي هڅه وکړه چې د اورګاډي له پټلۍ څخه واوړي.

دا ټکر د هغو جدي پېښو له ډلې څخه دی چې د هېواد د رېل سیسټم د پرمختګ په جریان کې رامنځته شوي دي.

د ښاروالۍ له خوا په یوه بیان کې ویل شوي: "له بده مرغه، دا پېښه د ګڼو انساني تلفاتو لامل شوې، چې زموږ ټولنه یې ژوره غمجنه کړې ده."

د ایالت د لوی څارنوال دفتر د دې پېښې په اړه پلټنې پیل کړې دي، او راپور ورکړی چې اووه ښځې او درې نارینه د پيښې په ځای کې ژوند د لاسه ورکړی دی.

د پېښې ځای څخه اخیستل شوي ویډیوګانې ښيي چې دوه پوړیز بس، چې په درانه ټرافیک کې بند پاتې و، هڅه وکړه چې د اورګاډي له پټلۍ څخه تېر شي ترڅو له ګڼه ګوڼې څخه ځان خلاص کړي.

بس چې ۵۰ مسافر یې لېږدول، د مکسیکو ښار پر لور روان و چې ټکر رامنځته شو. موټر په نیمایي وویشل شو او څو متره لرې کش شو. ځایي خلکو هڅه وکړه چې ټپیان او روغ پاتې کسان له ویجاړ شوي بس څخه وژغوري.

د مکسیکو ایالت د بیړنیو خدماتو کارکوونکي، د ملي بیړني کمیسیون، سره صلیب او ځایي پولیس ژر تر ژره د پېښې ځای ته ورسېدل ترڅو طبي مرسته او د ژغورنې عملیات ترسره کړي.

ځايي چارواکو هغه لویه لار بنده کړه چې دغه ښارګوټی له پلازمېنې سره نښلوي. دا سړک د ایالت له هغو لارو څخه دی چې ډېر ترافیک پرې کېږي، ځکه زرګونه کارګران هره ورځ ښار ته تګ راتګ کوي.

په وروستیو کلونو کې د اورګاډي او وسایطو ترمنځ ټکرونه زیات شوي دي، چې د مکسیکو فدرالي ادارې د راپور له مخې په ۲۰۲۱ کال کې ۶۷۳ پېښې وې، خو په ۲۰۲۴ کال کې دا شمېر ۷۸۴ ته لوړ شوی دی.

یوازې د روان کال په لومړۍ ربع کې، ادارې د دې ډول ټکرونو له امله ۳۵ ټپیان او درې مړینې ثبت کړې دي.

دا غمجنې پېښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د اوسېدونکو له خوا د حکومت څخه غوښتنې زیاتې شوې دي ترڅو د اورګاډي په پټلیو کې د خوندیتوب ښه تدابیر، څراغونه او نښې نصب کړي او د نورو تراژیدیو مخه ونیسي.

