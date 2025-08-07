/ TRT Global

د غزې په مرکزي برخه کې د خوراکي موادو د مرستو په انتظار کې لږ تر لږه ۲۵ فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو له خوا ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول.
د فلسطین د دولتي خبري اژانس وفا په وینا، دا پېښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د اسرائیلي پوځ په مرستو بار لارۍ په زور سره ناامنو سیمو ته سوق کړې.
په همدې ورځ اسرائیلي پوځیانو د غزې په بېلابېلو سیمو کې په جلا جلا بریدونو کې ۲۴ نور فلسطینیان ووژل.
د اسرائیلو د دفاع وزير اسرائیل کاتز وايي، پوځ به د غزې په اړه د حکومت هر پریکړه عملي او تعقيب کړي.
د اسرائیلو د دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د اسرائیلو د مشرتابه لخوا د غزې د بشپړ اشغالولو د پریکړې په اړه د اسرائیلو په حکومت کې د اختلافاتو د ډیریدو راپورونه خپاره شوي دي.
په عین حال کې د اسرائیلو لومړی وزیر نتنیاهو چمتووالی نیسي چې خپله امنیتي کابینه جوړه کړي او په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د پراخولو په اړه پریکړه وکړي. د ویلو ده چې په غزه کې د اسرائیلو عملیات د ۲۳ میاشتو راهیسې دوام لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي استازي سټیو ویتکوف ترمنځ د لیدنې په درشل کې وویل چې واشنګټن اوس د مسکو غوښتنې ښې درک کوي.
روبیو فاکس بزنس ته وویل چې د اوسني ادارې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره، دوی په هغه څه په ډیره ښه توګه پوه شوي دي چې روسیه یې غواړي.
هغه وویل هر ډول نهايي تړون کې کیدای شي چې د خاورې د بعضې برخې د امتیاز ورکولو مسئله هم شامله وي .
د امریکا ولسمشر ټرمپ وايي پر هغو هېوادونو چې د روسیې د تېلو پېرودلو ته دوام ورکوي، نوي بندیزونه په لاره کې دي. ټرمپ یوازې څو ساعته وروسته له هغه چې امریکا په هند نوي بندیزونه اعلان کړل دا څرګندونې وکړې.
ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال، وویل چې ډیر ژر به د "ډیر" نورو اقداماتو شاهدي وکړۍ، او اشاره یې وکړه چې چین ممکن راتلونکی هدف وي.
تورکیې او سوریې د اقتصادي اړیکو د بیا رغولو په لور یو لوی ګام پورته کړی دی.
دواړو هېوادونو د ګډې سوداګریزې شورا د جوړولو لپاره د تفاهم یادداشت لاسلیک کړ، چې موخه یې د اداری همکاریو بیا رغونه ده.
د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې د سوریې د جګړې وروسته بیارغونې په جریان کې په ګډه کار کولو باندې متمرکزې وې، په ځانګړې توګه د عامه - خصوصي مشارکت، د زیربناوو او عامه خدماتو په برخه کې د جوړونې-عملیات-لیږد ماډلونو له لارې.