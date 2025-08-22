نړۍ
روسیې د بالتیک په سیمه کې په سمندر کې د اوبو لاندې بریدونو د مخنیوي تمرینات ترسره کړل.
د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې ځواکونو په بالتیک سمندر کې یوه پوځي تمرین ترسره کړی چې پکې د اوبو لاندې برید د مخنیوي تمرینونه شامل وو،.
/ Reuters
22 اګست 2025

د وزارت په وینا د غوټو ځانګړو واحدونو "د اوبو لاندې تخریبکارو ډلو د موندلو او نیولو مهارتونه وښودل، او همدارنګه د FPV ډرونونو په کارولو سره د فرضي دښمن بې پیلوټه کښتۍ له منځه وړل".

دغه تمرینونه په جزوي توګه د سمندري ځواکونو د اوبو لاندې تخریبکارو دفاعي واحدونو د ارزونې لپاره ترسره شوي وو.

وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په لومړۍ نېټه وویل چې هغه دوه امریکایي اټومي اوبتلونه د روسیې سره نږدې ځای ته د تګ امر کړی دا په روانه میاشت کې دویم ځل دی چې روسیې د  اوبو لاندې د بریدونو  مخنیوي لپاره سمندري تمرینونه ترسره کوي.

د اګست په لومړۍ اونۍ کې، د روسیې او چین سمندري ځواکونو په جاپان سمندر کې د دښمن اوبتل د ښکار او له منځه وړلو تمرین وکړ.

د دفاع وزارت د روسیې د سمندري ځواکونو قوماندان جنرال الکساندر موئیسوف د بالتیک تمرین د معاینې ویډیو خپره کړه، چې پکې د دښمن ډرون بریدونو څخه د هوايي ډګر د ساتنې تمرین هم شامل و.

 

