د روسیې یوه ډیپلومات د چهارشنبې په ورځ وویل چې پولنډ تر اوسه داسې کوم شواهد نه دي وړاندې کړي چې په پولنډ کې ویشتل شوي ډرونونه د روسیې جوړ دي.
انډری اورداش، چې په پولنډ کې د روسیې د چارو سرپرست دی، وویل: "موږ دا تورونه بې بنسټه ګڼو. تر اوسه داسې هیڅ شواهد وړاندې شوي نه دي چې دا ډرونونه د روسیې اړوند وي."
د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړ چې اورداش د پولنډي چارواکو لخوا احضار شوی و. هغه ریا نویستي ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ماسپښین په ۱۲:۰۰ بجو غونډې ته غوښتل شوی و، او ټینګار یې وکړ چې وارسا لا هم شواهد نه دي وړاندې کړي چې د شپې ویشتل شوي ډرونونه د روسیې وو.
د پولنډ ولسمشر کارول ناوروسکي مخکې پرېکړه وکړه چې د ملي امنیت شورا غونډه په ۴۸ ساعتونو کې راوبلي، ځکه چې پولنډ هغه روسي ډرونونه وویشتل چې د لویدیځ اوکراین پر مهال د روسیې د پراخ برید پر مهال د دوی هوايي حریم ته ننوتلي وو.
ناوروسکي وویل: " خبر چې موږ به په ۴۸ ساعتونو کې د پولنډ په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو، زه دې ته اړ کړ چې د ملي امنیت شورا غونډه راوبلم." هغه زیاته کړه چې دا وضعیت د ناټو او د پولنډ په تاریخ کې بې ساری دی.
د پولنډ لومړي وزیر ډونالډ ټسک وویل چې د ناټو او اروپايي اتحادیې غړي هیواد د شپې په اوږدو کې د خپل هوايي حریم ۱۹ سرغړونې ثبت کړې او لږ تر لږه درې "روسي" ډرونونه یې وویشتل.
ټسک پارلمان ته وویل: "نولس سرغړونې ثبت شوې او په دقیقه توګه تعقیب شوې... په دې وخت کې موږ تایید لرو چې درې ډرونونه ویشتل شوي دي... موږ داسې هیڅ معلومات نه لرو چې د روسیې د دې عمل له امله څوک ټپي شوی یا وژل شوی وي."
د اروپايي اتحادیې مشرې اورسولا فون دیر لاین وویل چې روسیې د پولنډ د هوايي حریم "بې پروا او بې ساري" سرغړونه کړې ده.
فون دیر لاین د اروپايي اتحادیې قانون جوړونکو ته وویل: "نن ورځ، موږ د پولنډ او اروپا د هوايي حریم بې پروا او بې ساري سرغړونه ولیده چې د روسیې له خوا د لسو څخه زیاتو شاهید ډرونونو لخوا ترسره شوه."
هغې زیاته کړه: "اروپا د پولنډ سره بشپړه یووالي ښيي."
د اروپايي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس په امریکايي ټولنیزې رسنۍ X کې ولیکل: "تیره شپه په پولنډ کې، موږ د روسیې له خوا د اروپا د هوايي حریم تر ټولو جدي سرغړونه ولیده چې د جګړې له پیل راهیسې شوې ده، او نښې ښيي چې دا قصدي وه، نه تصادفي. د روسیې جګړه مخ په زیاتیدو ده، نه په ختمیدو. موږ باید په مسکو فشار زیات کړو، د اوکراین ملاتړ پیاوړی کړو، او د اروپا په دفاع کې پانګونه وکړو."
هغې تایید کړه چې اروپايي اتحادیه به د ختیځ سرحدي دفاعي کرښې په څیر نوښتونو ملاتړ وکړي.
په همدې حال کې، د هالنډ لومړي وزیر ډیک شوف وویل چې د هالنډ هوايي ځواک د شپې په اوږدو کې د پولنډ په فضا کې د روسي ډرونونو په ویشتلو کې مرسته کړې ده.
شوف په X کې وویل: "دا ښه ده چې د هالنډ F35 جنګي الوتکې د ملاتړ وړ وې." هغه زیاته کړه: "هالنډ د خپل ناټو ملګري پولنډ سره اوږه په اوږه ولاړ دی."
شوف وویل چې د روسي ډرونونو له خوا د پولنډ د هوايي حریم سرغړونه "نوره هم دا ثابته کړه چې د روسیې یرغلیزه جګړه د اروپا امنیت ته ګواښ دی."
د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د خپلو اروپايي متحدینو سره د ګډ هوايي دفاعي سیستم د جوړولو غوښتنه وکړه، ځکه چې هغه روسیه تورنه کړه چې د پولنډ ګاونډي هیواد په نښه کوي او د شپې په برید کې یې ډرونونه د دې هوايي حریم څخه تیر کړل.
زیلینسکي په ټولنیزو رسنیو کې وویل: "اوکراین له خپلو شریکانو څخه د ګډ هوايي دفاعي سیستم د جوړولو وړاندیز کړی ترڅو د شاهید ډرونونو، نورو ډرونونو، او توغندیو د ګډې جګړه ییزې هوايي ځواک او هوايي دفاع له لارې ډاډمنه ویشتل یقیني کړي."