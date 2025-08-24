د تورکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان میرمن امینې اردوغان له خوا میلانیا ټرمپ ته د غزې په اړه لیک نړیوالو رسنیو کې پراخ انعکاس وموند
د ولسمشر رجب طیب اردوغان میرمنې، امینه اردوغان، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ میرمنې میلانیا ټرمپ ته د غزې د بشري بحران په اړه یو لیک استولی چې په نړیوالو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
د امينې اردوغان په دې لیک کې له میلانیا ټرمپ څخه غوښتنه شوې چې د اوکراین د جګړې لپاره یې کومه خواخوږي او حساسیت ښودلی و، هغه په غزه کې د بشري ناورین لپاره هم وښيي. دا لیک د نړۍ په ډیری خبري اژانسونو او ویبسایټونو کې د سرلیک په توګه خپور شو.
انګلستان
د بریتانیا بي.بي.سي خبري چینل، د اېکس (X) په نوم خپله ټولنیزه رسنۍ، چې شاوخوا ۵۰ میلیونه تعقیب کوونکي لري، او د انستګرام اکاونټ، چې ۲۹.۴ میلیونه تعقیب کوونکي لري، د امينې اردوغان لیک خپور کړ.
بي.بي.سي په خپل ویبسایټ کې د دې لیک په اړه خبر د "د تورکیې د لومړۍ میرمنې له خوا د غزې ماشومانو لپاره میلانیا ټرمپ څخه غوښتنه" تر سرلیک لاندې خپور کړ. په دې خبر کې راغلي دي چې امينې اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه د غزې د کړیدلو ماشومانو لپاره غږ اوچتولو ته را بللې ده: "موږ باید د دې بې عدالتي پر وړاندې خپل غږونه او ځواکونه یوځای کړو."
د "ټیلیګراف" ورځپاڼې په خپل خبر کې ویلي چې د دې لیک موخه د غزې د سولې هڅو ته د میلانیا ټرمپ رابلل دي. دغه خبر زیاتوي چې د تورکیې لومړۍ میرمنې امینه اردوغان په دې لیک کې د غزې د ماشومانو د ژغورلو غوښتنه کړې ده.
رویټرز خبري آژانس هم ددې لیک په اړه خبر خپور کړی دی. رویټرز دا خبر "د تورکیې لومړۍ میرمن له میلانیا ټرمپ څخه د غزې په اړه د غږ اوچتولو غوښتنه کوي." د سرلیک لاندې خپور کړی دی. په خبر کې ویل شوي چې امینه اردوغان په خپل لیک کې ویلي چې د هغې لیک له هغه لیک څخه الهام اخیستی چې میلانیا ټرمپ د دې میاشتې په پیل کې د اوکراین او روسیې ماشومانو په اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته استولی و.
د بریتانیا د "سکای نیوز" چینل هم په خپل خبر کې ویلي چې د تورکیې لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ ته لیک لیکلی او ترې یې غوښتي چې د اوکراین د جګړې اغیزمنو ماشومانو لپاره یې کومه علاقه ښودلې وه، هغه د غزې د ماشومانو لپاره هم وښيي. په خبر کې ویل شوي چې امینه اردوغان په لیک کې د میلانیا ټرمپ هغه خواخوږي یاد کړې چې په جګړه کې د ۶۴۸ اوکرایني ماشومانو له مړینې وروسته یې ښودلې وه، او ترې یې غوښتي چې د غزې د ماشومانو لپاره هم همداسې هڅې وکړي.
فرانسه
د فرانسې "لې پواینټ" مجلې بیا دا خبره "امینه اردوغان میلانیا ټرمپ د غزې د ماشومانو ملاتړ ته رابولي: ترسرلیک لاندې خپور کړی دی. په خبر کې د امنیې اردوغان دې څرګندونو ته ځای ورکړی دی چې 'موږ باید خپل غږونه یوځای کړو'" . په خبر کې راغلي دي چې آمنیې اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه غوښتي چې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره د غزې د ماشومانو په اړه خبرې وکړي. په خبر کې ویل شوي چې اردوغان د ملګرو ملتونو له خوا د غزې د لوږې په اړه د راپور له خپریدو وروسته ټرمپ ته دا غوښتنه کړې او ویلي دي "کوم حساسیت چې د اوکراین ماشومانو لپاره ښودل شوی، باید د غزې لپاره هم وښودل شي."
د فرانسې "۲۰ مېنوټس" ورځپاڼې په خپل خبر کې "غزه: امینه اردوغان د لوږې ځپلو فلسطیني ماشومانو لپاره میلانیا ټرمپ څخه غوښتنه کړې" د سرلیک لاندې خپور کړی دی. په خبر کې راغلي دي چې آمنیې اردوغان په غزه کې په ۲ کلونو کې د ۱۸ زره ماشومانو مړینې ته پام اړولی او له ملانیا ټرمپ څخه یې غوښتي چې نتنیاهو ته "د غزې د بشري ناورین د پای ته رسولو لپاره یو لیک واستوي" او دا یې "د فلسطیني خلکو لپاره یو تاریخي مسوولیت" بللی دی.
د فرانسې "لې فیګارو" ورځپاڼې په خپل خبر کې چې سرلیک یې "د یوې مور، ښځې او انسان په توګه: امینه اردوغان میلانیا ټرمپ د غزې د ماشومانو د حقونو دفاع ته رابولي" و، د اردوغان د لیک دغه څرګندونې راخیستې دي: "د یوې مور، یوې ښځې او یوې انسان په توګه ستاسو په لیک کې له احساساتو سره ژوره خواخوږي لرم او هیله لرم چې د سولې او آرامۍ تږو د غزې ماشومانو لپاره هم همداسې هیله راپیدا کړئ."
آلمان
د آلمان "اېن.ټي.وي." چینل آنلاین خبري پاڼې د " اردوغان میرمنې د ټرمپ میرمنې میلانیا ته احساساتي لیک واستوه" تر سرلیک لاندې خپل خبر کې لیکلي: "د تورکیې د ولسمشر میرمنې امینه اردوغان، له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې لکه څنګه چې د اوکرایني ماشومانو لپاره یې وکړل، د غزې تړانګې د فلسطیني ماشومانو په استازیتوب یې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. د تورکیې ولسمشرۍ له خوا د امریکا ولسمشر ته په استول شوي لیک کې امینه اردوغان ویلي: 'زه باور لرم چې د ۶۴۸ اوکرایني ماشومانو لپاره چې په جګړه کې یې خپل ژوند له لاسه ورکړی، ستاسو ښودلې خواخوږي به د غزې تړانګې ته هم منعکس شي، چیرته چې په دوو کلونو کې له ۱۸ زرو ماشومانو په ګډون ۶۲ زره بې ګناه ملکي وګړي په وحشیانه توګه وژل شوي دي.'"
د آلمان "ډېر شپیګل" مجلې د "امینه اردوغان میلانیا ټرمپ ته لیک ولیکه" تر سرلیک لاندې خبر خپور کړ. په خبر کې راغلي: "د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان میرمنې امینه اردوغان میلانیا ټرمپ ته په لیږلي لیک له هغې غوښتې دي چې د غزې له ماشومانو ملاتړ هم وکړي. اردوغان ویلي چې د غزې زرګونو ماشومانو پر کفنونو د "نامعلوم ماشوم" اصطلاح لیکل "زموږ په وجدان کې نه جبرانیدونکي زخمونه پرېږدي" او "باور لرم چې ستاسو د ۶۴۸ اوکرایني ماشومانو لپاره ښودلې خواخوږي به غزې ته هم منعکس شي."
بلغاریا
په بلغاریا کې د دولتي خبري اژانس بي.ټي.اې (BTA) او د دې هېواد تر ټولو لوی خصوصي ټلویزیوني چینل بي.ټي.وي. (bTV) هم د "(د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي میرمنې اولېنا) زیلینسکي نه وروسته د تورکیې د ولسمشر میرمن امینه اردوغان هم میلانیا ټرمپ ته لیک ولیکه: 'غزې ته هم هماغه خواخوږي وښایاست کوم مو چې د اوکراین لپاره ښودلی دی" تر سرلیک لاندې یو خبر خپور کړ.
بي.ټي.وي. په خپل خبر کې ویلي: "د تورکیې لومړۍ میرمنې له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې د اسرائیلو له لومړي وزیر څخه وغواړي چې په غزه کې د بشري ناورین پای ته ورسوي."
د بلغاریا "دنېونیک" ورځپاڼې هم د بي.ټي.اې خبر بې له کومې تبصرې خپور کړ. په ټولنیزو رسنیو کې د امينې اردوغان د لیک په اړه خپرونې د انادولو اژانس د اړونده خبر پر بنسټ وې.
یونان
امینه اردوغان لخوا میلانیا ټرمپ ته استولي لیک په یوناني رسنیو کې هم پراخ ځای وموند.
"تو ویما" ورځپاڼې خبر ته " آمنې اردوغان لخوا میلانیا ټرمپ څخه غوښتنه وکړه" سرلیک لاندې خبر خپور کړی او ټینګار یې وکړ چې اردوغان له میلانیا څخه غوښتي چې د اوکرایني ماشومانو لپاره یې کوم حساسیت ښودلی، هغه دې د فلسطیني ماشومانو لپاره هم وښیي.
"اې.اېف.اېس.واې.اېن." ورځپاڼې بیا داسې لیکلي: "په غزه کې د نسل وژنې او وژونکو بریدونو پر مهال، آمنې اردوغان میلانیا ته د غزې د ماشومانو لپاره لیک استولی."
"کاتیریمیني" ورځپاڼې په خپل اړونده خبر کې ویلي چې امینه اردوغان له میلانیا څخه غوښتي چې د غزې د ماشومانو په قضیه کې مداخله وکړي او د غزې د ماشومانو تراژیدي بیان کړي.
سوییس
د ولسمشر رجب طیب اردوغان میرمنې امینه اردوغان له خوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ میرمنې میلانیا ټرمپ ته د اوکراین د جګړې لپاره د ښودل شوي حساسیت د غزې د بشري بحران لپاره د ښودلو غوښتنې په اړه لیک په سویسي رسنیو کې هم پراخ ځای وموند.
"سوییس انفو" ویبسایټ خبر د "اردوغان میرمنې امینه اردوغان په غزه کې د 'وژل شویو' ۱۸ زرو څخه زیاتو ماشومانو لپاره میلانیا ټرمپ باندې غږ وکړ" تر سرلیک لاندې خبر خپور کړ.
په خبر کې ویل شوي چې امینه اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه غوښتي چې په روسیه کې د جګړې په پایله کې د اوکرایني ماشومانو لپاره یې کومه اندیښنه څرګنده کړې وه، هغه دې په غزه کې د "وحشیانه وژل شویو" ۱۸ زرو څخه زیاتو فلسطیني ماشومانو لپاره هم وښيي.
په سوییس کې یوازینۍ ملي ورځپاڼې "بلیک" خپل خبر د "امینه اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه د غزې د ماشومانو لپاره مرسته وغوښته" تر سرلیک لاندې خپور کړ. په خبر کې ویل شوي چې امینه اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه غوښتي چې د غزې تړانګې د ماشومانو لپاره خپل غږ پورته کړي.
په دې هېواد کې فرانسوي ژبې ورځپاڼې "۲۰ مېنوټس" هم خپل خبر ته سرلیک ورکړ: "اغلې اردوغان د غزې د ماشومانو په استازیتوب اغلې ټرمپ څخه غوښتنه وکړه."
د برتانوي چینل سکای نیوز راپور ورکړی چې د تورکیې لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ ته یو لیک لیکلی او له هغې یې غوښتي چې د غزې د ماشومانو لپاره ورته اندیښنه وښيي لکه څنګه چې هغه د جګړې څخه اغیزمن شوي اوکرایني ماشومانو لپاره کوي.
راپور یادونه کوي چې امینه اردوغان په لیک کې د میلانیا ټرمپ د هغو ۶۴۸ اوکرایني ماشومانو لپاره خواخوږي یادونه کړې چې په جګړه کې یې خپل ژوند له لاسه ورکړی او له هغې یې وغوښتل چې د غزې د ماشومانو لپاره ورته هڅې وکړي.
بلجیم
د بلجیم فرانسوي ژبې ورځپاڼې لا لیبر، د بلګا په حواله راپور ورکړی چې امینه اردوغان، په یوه لیک کې چې میلانیا ټرمپ ته یې لیږلی و، له هغې څخه وغوښتل چې د غزې د ماشومانو لپاره نتانیاهو څخه د جګړې د درولو غوښتنه وکړي. د راپور له مخې، اردوغان، د هغه حساسیت په یادولو سره چې میلانیا ټرمپ مخکې د هغو ماشومانو لپاره ښودلی و چې د اوکراین په جګړه کې یې خپل ژوند له لاسه ورکړی و، غوښتنه وکړه چې د غزې لپاره ورته بشري غږ پورته شي.
راپور د آمنې اردوغان له قوله ویلي، "زه هیله لرم چې هغه حساسیت چې تاسو د هغو ۶۴۸ ماشومانو لپاره ښودلی چې په اوکراین کې یې خپل ژوند له لاسه ورکړی و، د هغو ۶۲،۰۰۰ ملکي وګړو لپاره هم ښکاره کړۍ ، په شمول د ۱۸،۰۰۰ ماشومانو، چې په دوو کلونو کې یې په غزه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و."
هغې د دې په یادولو سره چې ملګرو ملتونو په رسمي ډول په غزه کې د قحطۍ اعلان کړی، امینه اردوغان ټینګار وکړ چې میلانیا ټرمپ کولی شي د غزې د خلکو په استازیتوب تاریخي مسؤلیت په غاړه واخلي.
د بلجیم VRT، هم د بلګا په ورته خبر کې لیکلي دي چې "امنې اردوغان د غزې په اړه میلانیا ټرمپ ته یو لیک ولیکه: هغې په لیک کې لیکلي دي چې غزه د ماشومانو په هدیره بدل شوی ده.'" راپور کې ویل شوي، "په اوکراین کې د ماشومانو په اړه له خبرو وروسته، د تورکیې لومړۍ میرمن، امڼې اردوغان، له خپلې امریکایی سیالې میلانیا ټرمپ څخه غوښتنه کوي چې د غزې په تړانګه کې د ماشومانو د کړاو په اړه هم خبرې وکړي.
چک جمهوریت
د چیک ورځپاڼې بلسک هم دا موضوع د دې سرلیک سره پوښلې وه، "د اردوغان میرمن په غزه کې د ماشومانو په اړه میلانیا ټرمپ ته یو لیک ولیکه."
په راپور کې ویل شوي چې امینه اردوغان د اوکرایني ماشومانو په وړاندې د میلانیا ټرمپ د حساسیت ستاینه کړې او له هغې یې غوښتي چې د غزې ماشومانو لپاره هم هغه ډول اندیښنه وښيي لکه څنګه چې هغه د اوکرایني ماشومانو لپاره کوي.
- بوسنیا او هرزیګوینا، صربستان او مونټینیګرو*
"کلیکس"، چې د بوسنیا او هرزیګوینا یو له خورا لوستل شویو خبرونو څخه دی، د "لومړیو میرمنو ترمنځ اړیکه" سرلیک په کارولو سره د امینه اردوغان د غزې لیک میلانیا ټرمپ ته په پراخه کچه پوښلی.
د "دنیفني آواز"، چې د هیواد ترټولو پراخه لوستل شوې ورځپاڼه ده، د امینه اردوغان د غزې په اړه د لیکلو په اړه هم رڼا اچولې. په خبر کې راغلي دي چې آمنیې اردوغان ملانیا ټرمپ ته په استولي لیک کې په غزه کې د ماشومانو وضعیت تشریح کړې او له هغې څخه يي د غزې په اړه د غږ اوچتولو غوښتنه کړې.
د صربستان د تنجوګ خبري اژانس هم د امینه اردوغان د غزې لیک په تفصیل سره پوښلی و.
"بلیک"، چې د سربیا یو له خورا لوستل شویو خبري پورټلونو څخه دی، "امنې اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې په غزه کې د ماشومانو په اړه فکر وکړي" سرلیک سره راپور ورکړ، او زیاته یې کړه، "امېنې اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې نتانیاهو ته یو لیک ولیکي، لکه څنګه چې هغې پوتین ته لیکلي وو."
"سي ډي ایم"، چې د مونټینیګرو یو له خورا لوستل شویو خبري پورټلونو څخه دی، ټینګار وکړ چې امېنې اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې په غزه کې د ماشومانو په اړه فکر وکړي.
آسټرالیا
د آسټرالیا میشته 9 نیوز خبري سایټ د " امېنې اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې د غزې د ماشومانو په اړه خبرې وکړي" سرلیک سره لیک خپور کړ.
په راپور کې ویل شوي چې امینه اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې په غزه کې د بشري بحران په اړه ورته حساسیت وښيي لکه څنګه چې هغې د اوکراین جګړې ته کړې وه. د لیک محتوا په پراخه کچه پوښل شوې وه.
- مالیزیا، سینګاپور، او بنګله دیش
په مالیزیا میشته د فری مالیزیا ټوډې خبري سایټ د امینه اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې د غزې د ماشومانو ملاتړ وکړي.
په راپور کې ویل شوي چې امینه اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتایاهو ته یو لیک واستوي او په غزه کې د بشري بحران د پای ته رسولو غوښتنه وکړي.
په راپور کې د امینه اردوغان له قوله ویل شوي چې "د یوې مور، یوې ښځې او انسان په توګه، زه ستاسو په لیک کې احساسات په ژوره توګه شریکوم. زه هیله لرم چې تاسو به د غزې د ماشومانو لپاره هم ورته هیله وکرئ، چې د سولې او ارامۍ تږي دي." په راپور کې په غزه کې د ملګرو ملتونو د قحطۍ اعلان هم روښانه شوی.
همداشان د پاکستان، هندوستان او جاپان مخکښو ورځپاڼو او خبري پاڼو د آمینې اردوغان لخوا ملانیا ټرمپ ته استول شوي لیک په اړه خبر خپور کړی دی.
همداشان قطر ، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خبري اژانسونو، مشهورو ټلویزیوني چینلونو او ورځپاڼو په خپلو لومړیو پاڼو کې د آمینې اردوغان لخوا میلانیا ټرمپ ته استول شوي لیک ته ځای ورکړی دی.
اسرائیل
د اسرائیلو ورځپاڼې معاریف د تورکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د میرمنې امینه اردوغان لخوا میلانیا ټرمپ ته لیکل شوی لیک خپلو لوستونکو ته وړاندې کړی. په لیک کې امنیې اردوغان د ټرمپ له میرمنې غوښتې دي چې د جګړې د درولو لپاره پر نتنیاهو فشار راوړي او هغه ته هم لیک ولیکي.
په مقاله کې ویل شوي چې امینه اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې د غزې د ماشومانو په استازیتوب د اسرائیلو پر لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو فشار راوړي.
په مقاله کې یادونه شوې چې اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې هغه حساسیت تکرار کړي چې هغې د دې میاشتې په پیل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین او روسیې د ماشومانو لپاره شودلی وو. په لیک کې لاندې بیان شامل و: "زه باور لرم چې هغه د پام وړ حساسیت چې تاسو د 648 اوکرایني ماشومانو سره ښودلی دی په غزه کې به هم منعکس شي." د امینه اردوغان په لیک کې ویل شوي، "په دې ورځو کې چې نړۍ د ډله ایزې بیدارۍ تجربه کوي او د فلسطین پیژندنه یوه نړیواله هیله ګرځیدلې ده، زه باور لرم چې د غزې په استازیتوب ستاسو غوښتنه به د فلسطین د خلکو په وړاندې د تاریخي مسؤلیت پوره کول وي." په عین حال کې، د یدیعوت احرونوت ورځپاڼې د "پوتین ته لیک: د اردوغان د میرمنې میلانیا ته زنګ او د غزې په اړه کیسه" تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړه. په راپور کې ویل شوي چې اردوغان هغو ماشومانو ته پاملرنه راجلب کړې چې د اسراییلي بریدونو او محاصرو لاندې د ژوندي پاتې کیدو لپاره مبارزه کوي.
فلسطین
د فلسطین ورځپاڼو القدس العربي، قدس الاخباریه، شهاب اژانس، او الحدث د امینه اردوغان د لیک په اړه په پراخه کچه راپورونه خپاره کړل. راپورونو راپور ورکړ چې اردوغان ټینګار وکړ چې "په غزه کې ماشومان حتی له خپلو اساسي حقونو څخه هم محروم دي."
مصر
په مصر کې میشته الغد ټلویزیون دا لیک د "تورکیې د ولسمشر له میرمنې څخه میلانیا ټرمپ ته: په غزه کې د ماشومانو لپاره هم اقدام وکړئ" تر سرلیک لاندې خپور کړ.
لبنان
د لبنان رسمي خبري اژانس، NNA، د امینه اردوغان لیک په خپله ویب پاڼه کې خپور کړ.
په راپور کې، چې سرلیک یې "امینه اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې په غزه کې د ماشومانو په اړه پیغام ورسوي.
ایم ټي وي د اردوغان لیک په خپل پاڼه کې د "د اردوغان له میرمنې څخه د ټرمپ میرمنې ته: زه هیله لرم چې تاسو د غزې ماشومانو ته ورته هیله ورکړئ" سرلیک سره خپور کړ.
ایم ټي وي راپور ورکړ چې اردوغان له ټرمپ څخه وغوښتل چې په غزه کې فلسطیني ماشومانو ته هم ورته پیغام واستوي لکه څنګه چې هغه د اوکراین ماشومانو ته ورکړی و.
د لبنان ډیبیټ، چې د لبنان یو له مخکښو خبري ویب پاڼو څخه دی، د اردوغان لیک هم د "د غزې ماشومانو ته ورته حساسیت وښایاست" سرلیک سره خپور کړ. راپور د اردوغان بشري غوښتنې ته اشاره وکړه.
مراکش*
د مراکش ورځپاڼې "استقلال" میلانیا ټرمپ ته د امینه اردوغان لیک ته پراخه پوښښ ورکړ، چې پکې لیکل شوي، "د ترکیې ولسمشر اردوغان میرمن د ټرمپ میرمنې ته د غزې پیغام لیږي."
په دې خبر کې چې سرلیک یې و "د ترکیې د ولسمشر اردوغان میرمن امینه اردوغان میلانیا ټرمپ ته: په غزه کې د ماشومانو لپاره هم خپل غږ پورته کړئ"، راپور ورکړل شوی چې اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې د غزې ماشومانو ته هم هغه ډول حساسیت وښيي لکه څنګه چې یې د اوکراین ماشومانو ته کړی و.
ایران
د ولسمشر رجب طیب اردوغان د میرمنې امینه اردوغان لخوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ میرمنې میلانیا ټرمپ ته لیکل شوی لیک د غزې بد وضعیت باندې ټینګار کوي او د اوکراین د جګړې له امله اغیزمن شوي ماشومانو لپاره ښودل شوی حساسیت د غزې ماشومانو لپاره د ښودولو غوښتنه کړې ده . د ایران په رسمي او نیمه رسمي رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو.
د ایران رسمي خبري اژانس، ایرنا، د امینه اردوغان د میلانیا ټرمپ ته د لیک په اړه د "د اردوغان میرمن، میلانیا ټرمپ: 'د غزې ماشومان د اوکرایني ماشومانو په څیر د خوښۍ مستحق دي'" تر سرلیک لاندې خبر خپور کړ. په راپور کې ویل شوي، "د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ میرمنې میلانیا ټرمپ ته په یوه رسمي لیک کې، امینه اردوغان له هغه څخه وغوښتل چې د غزې د ناوړه وضعیت او فلسطیني ماشومانو سره ورته خواخوږي او حساسیت وښيي لکه څنګه چې هغې د اوکراین د بشري بحران او د دې هیواد د ماشومانو سره ښودلې ده."
په راپور کې، چې د اردوغان لیک یې په تفصیل سره بیان کړی، ټینګار شوی چې امینه اردوغان په میلانیا غږ کړی، "د هغو ۱۸،۸۸۵ ماشومانو او ماشومانو د برخلیک په اړه چې په غزه کې یې خپل ژوند له لاسه ورکړی، د اقدام کولو لپاره ډیر ناوخته دی، مګر لاهم د یو ملیون څخه زیاتو ژوندیو غزه ماشومانو د ژغورلو چانس شتون لري."
د هیواد یوې مشهورې ورځپاڼې، اطیلات، د امینه اردوغان د لیک په اړه یو جامع راپور د "د اردوغان میرمن میلانیا ټرمپ: 'د غزې ماشومان د اوکرایني ماشومانو په څیر دي'" تر سرلیک لاندې خپور کړ. په راپور کې ویل شوي، "د ترکیې لومړۍ میرمنې د متحده ایالاتو لومړۍ میرمنې څخه وغوښتل چې په غزه کې د بشري بحران لپاره خواخوږي وښيي، لکه څنګه چې په اوکراین کې."
د زده کونکو نیمه رسمي خبري شبکې (SNN) هم د امینه اردوغان د لیک په اړه راپور ورکړی. دغه راپور چې سرلیک یې "د اردوغان میړه میلانیا ټرمپ ته لیک لیږي: د فلسطیني ماشومانو کړاوونو ته پاملرنه وکړئ" دی، دوام ورکړ، "د ترکیې لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ ته یو لیک ولیکه، او له هغې یې وغوښتل چې د غزې د بشري وضعیت لپاره ورته خواخوږي وښيي لکه څنګه چې هغې د اوکراین د جګړې پرمهال کړې وه."
د ایران د زده کونکو نیمه رسمي خبري اژانس (ISNA) هم د "د غزې په اړه د میلانیا ټرمپ څخه د امین اردوغان غوښتنه" تر سرلیک لاندې لیک خپور کړ. هغه راپور چې د اردوغان لیک یې تفصیلي کړی، راپور ورکړ، "د ترکیې د ولسمشر میرمنې د اسراییلو له لومړي وزیر سره اړیکه ونیوله او د امریکا د ولسمشر له میرمنې څخه یې وغوښتل چې په غزه کې د ماشومانو د وضعیت په اړه دریځ غوره کړي."
دا راپور د ځوانو ژورنالیستانو د کلب (YJC) په ویب پاڼه کې هم خپور شو، چې د دولتي تلویزیون سره تړاو لري. سرلیک یې "د اردوغان میرمن میلانیا ټرمپ ته لیک لیږي: د فلسطیني ماشومانو کړاوونو ته پاملرنه وکړئ" وو.
روسیه
روسی رسنیو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د میرمنې، امینه اردوغان لخوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ میرمنې، میلانیا ټرمپ ته د غزې د ماشومانو په اړه د لیږل شوي لیک په اړه په تفصیل سره راپور ورکړ.
د روسیې د تاس خبري اژانس، د "امینه اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې په غزه کې د ماشومانو د وضعیت په اړه په ښکاره ډول خبرې وکړي" سرلیک سره روښانه کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپلې میرمنې امینه اردوغان څخه وغوښتل چې په غزه کې د ماشومانو د وضعیت مسله راپورته کړي.
د RIA خبري اژانس، د "د اردوغان میرمنې له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې نتانیاهو ته لیک ولیکي" سرلیک سره راپور ورکړ چې امینه اردوغان د ټرمپ له میرمنې څخه وغوښتل چې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو څخه وغواړي چې په غزه باندې برید ودروي، چې له ۱۸۰۰۰ څخه زیاتو ماشومانو ژوند اخیستی دی.
کامرسنټ ورځپاڼې د امینې اردوغان د لیک په اړه د دې سرلیک سره راپور ورکړ، "د اردوغان میرمنې له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې د غزې ماشومانو ملاتړ وکړي، لکه څنګه چې هغې د اوکراین ماشومانو سره کړې وه." په مقاله کې ویل شوي چې امین اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې د غزې په تړانګه کې ماشومانو ته ورته پاملرنه وکړي لکه څنګه چې هغه د جګړې څخه اغیزمن شوي اوکرایني ماشومانو ته کوي.
ایزویسټیا ورځپاڼې، د "ایمین اردوغان له میلانیا ټرمپ څخه وغوښتل چې د غزې په ماشومانو کې مداخله وکړي" تر سرلیک لاندې په خپله مقاله کې راپور ورکړ چې اردوغان ویلي وو، "موږ لاهم د هغو یو ملیون څخه زیاتو ماشومانو لپاره چانس لرو چې په غزه کې ژوندي پاتې شوي دي. وخت ډیر وخت راغلی دی."
د روسیسکایا ګزیتا په یوه راپور کې یادونه شوې چې امین اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د میلانیا ټرمپ د لیک لپاره الهام څرګند کړی و.
د وزګلیاد ورځپاڼې هم د لیک په اړه خبر د خپل سرلیک سره شریک کړ، "د اردوغان میرمنې په غزه کې د ماشومانو په اړه له میلانیا ټرمپ څخه غوښتنه وکړه." په راپور کې ویل شوي چې امینه اردوغان میلانیا ټرمپ ته یو لیک لیږلی چې پکې یې له هغې څخه غوښتي چې په غزه کې د ماشومانو وضعیت ته پام واړوي او وینا وکړي.
آذربایجان
آذربایجانۍ رسنیو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د میرمنې امینه اردوغان لخوا د امریکا لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ ته لیږل شوی لیک په پراخه کچه پوښلی دی.
د قفقاز انفو خبري پورټل راپور ورکړی چې د اوکراین جګړې ته د امینه اردوغان حساسیت هم میلانیا ټرمپ دې ته اړ کړی چې په غزه کې بشري بحران ته رسیدګي وکړي.