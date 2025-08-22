سیاست
1 کمه لوست
د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر پر اسرائیلو د بندیزونو د نه منل کیدو له امله استعفا وکړه
د هالینډ د بهرنیو چارو وزیر کاسپار ویلډکامپ وروسته له هغه استعفا ورکړه چې د کابینې په غونډه کې پر اسرایئلو د بندیزونو په اړه موافقه ونه شوه.
د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر پر اسرائیلو د بندیزونو د نه منل کیدو له امله استعفا وکړه
/ AP
22 اګست 2025

د هالینډ د بهرنیو چارو وزیر کاسپار ویلډکامپ وروسته له هغه استعفا ورکړه چې د کابینې په غونډه کې پر اسرایئلو د بندیزونو په اړه موافقه ونه شوه.

ویلډکامپ له کابینې سره د اسرایئلو پر احتمالي بندیزونو د بحث له بې پایلې کیدو وروسته اې.اېن.پي. ته وویل: "زه په دې نه یم توانېدلی چې پر اسرایئلو د فشار زیاتولو لپاره په کافي اندازه نور مهم ګامونه پورته کړم."

ویلډکامپ وویل چې حکومت له وړاندې مهم ګامونه پورته کړي، خو هغه د غزې او اشغال شوې لوېدیځې څنډې د وضعیت په اړه د نورو اقداماتو د کولو لپاره فشار احساساوه.

وړاندیز شوي

هغه وویل، کله چې د د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره د خلکو ګوند او بزګر وګړو ګوندونو له نویو اقداماتو سره مخالفت وکړ، هغه نور باور نه درلود چې خپل پلانونه پلي کولی شي او پرېکړه یې وکړه چې استعفا وکړي.

تیره میاشت، ویلډکامپ د اسرایئلو لرې ښي اړخي وزیران ایتامار بن ګویر او بتصلایل سموتریچ په هالینډ کې نه وو منلي. د هغه استعفا وروسته له هغه راځي چې ویلډکامپ د هالینډ پارلمان ته ژمنه کړې وه چې د اسرایئلو پر ضد "اړین" اقدامات معرفي کړي، یو اقدام چې هغه له خپلو ائتلافي شریکانو سره همغږي نه و کړی.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us