د هالینډ د بهرنیو چارو وزیر کاسپار ویلډکامپ وروسته له هغه استعفا ورکړه چې د کابینې په غونډه کې پر اسرایئلو د بندیزونو په اړه موافقه ونه شوه.
ویلډکامپ له کابینې سره د اسرایئلو پر احتمالي بندیزونو د بحث له بې پایلې کیدو وروسته اې.اېن.پي. ته وویل: "زه په دې نه یم توانېدلی چې پر اسرایئلو د فشار زیاتولو لپاره په کافي اندازه نور مهم ګامونه پورته کړم."
ویلډکامپ وویل چې حکومت له وړاندې مهم ګامونه پورته کړي، خو هغه د غزې او اشغال شوې لوېدیځې څنډې د وضعیت په اړه د نورو اقداماتو د کولو لپاره فشار احساساوه.
هغه وویل، کله چې د د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره د خلکو ګوند او بزګر وګړو ګوندونو له نویو اقداماتو سره مخالفت وکړ، هغه نور باور نه درلود چې خپل پلانونه پلي کولی شي او پرېکړه یې وکړه چې استعفا وکړي.
تیره میاشت، ویلډکامپ د اسرایئلو لرې ښي اړخي وزیران ایتامار بن ګویر او بتصلایل سموتریچ په هالینډ کې نه وو منلي. د هغه استعفا وروسته له هغه راځي چې ویلډکامپ د هالینډ پارلمان ته ژمنه کړې وه چې د اسرایئلو پر ضد "اړین" اقدامات معرفي کړي، یو اقدام چې هغه له خپلو ائتلافي شریکانو سره همغږي نه و کړی.