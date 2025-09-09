د چین ولسمشر شي جینپینګ د شمالي کوریا د جوړېدو د ۷۷مې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې وویل چې چین چمتو دی له شمالي کوریا سره ستراتیژیکې اړیکې لا پیاوړې کړي.
د شي جینپینګ په پیغام کې راغلي چې چین غواړي د سیمې او نړۍ د سولې او پرمختګ لپاره له شمالي کوریا سره نږدې همکاري جاري وساتي. د چین رسمي خبري آژانس شینهوا د دې پیغام جزئیات خپاره کړي دي.
شي جینپینګ وویل چې بیجینګ چمتو دی د شمالي کوریا دیموکراتیک ولسي جمهوریت سره ستراتیژیکې اړیکې پیاوړې کړي، نږدې اړیکې او همکارۍ وساتي او د دواړو هېوادونو ترمنځ دوستي ته وده ورکړي. دا خبرې د دولتي رسنیو له خوا خپرې شوې دي.
شي جینپینګ د دواړو هېوادونو د "سوسیالیستي موخو" یادونه وکړه او دواړه اړخونه یې وهڅول چې د سیمې او نړۍ د سولې او پرمختګ لپاره لا زیاتې هڅې وکړي.
دپلوماتیکې اړیکې:
د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې د کوریا ټاپو وزمه د جاپاني واکمنۍ څخه آزاد شو، او په شمالي برخه کې یو کمونیستي رژیم جوړ شو. په ۱۹۴۸ کال د اګست په میاشت کې د خلکو نوې عالي شورا وټاکل شوه، او د سپټمبر په ۳مه نوې اساسي قانون نافذ شو.
د شمالي کوریا دیموکراتیک ولسي جمهوریت په رسمي ډول د ۱۹۴۸ کال د سپټمبر په ۹مه اعلان شو، چې کیم ایل سونګ یې لومړی وزیر و.
سږ کال دواړه هېوادونه د خپلو دپلوماتیکو اړیکو ۷۶مه کلیزه نمانځي.
تېره اونۍ کیم جونګ اون په خپل ځانګړي اورګاډي کې بیجینګ ته سفر وکړ ترڅو د چین د ستر پوځي پریډ په مراسمو کې د شي جینپینګ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګډون وکړي.
کیم د تېرې پنجشنبې په ورځ په بیجینګ کې له شي سره د یوې سرمشریزې په ترڅ کې ژمنه وکړه چې له چین سره به اړیکې په دوامداره توګه وده وکړي، یوه ورځ وروسته له هغه چې چین خپل تر ټولو ستر پوځي پریډ ترسره کړ.