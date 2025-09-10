نړۍ
ټرمپ د اروپايي ټولنې لخوا پر چینايي او هندي توکو ۱۰۰ سلنه ګمرکي تعرفو لګولو غوښتنه وکړه
د امریکا ولسمشر وایي چې پر چین او هند همغږي تعرفې به د روسیې د نفتو شاهرګ ته زیان ورسوي.
/ Reuters
10 سپتمبر 2025

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اروپایي اتحادیې څخه غوښتنه کړې چې پر چین او هند ۱۰۰ سلنه تعرفې ولګوي، څو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې فشار زیات کړي.

دا غوښتنه په واشنګټن کې د امریکا او اروپایي اتحادیې لوړپوړو چارواکو ترمنځ د یوې لوړې کچې غونډې پر مهال شوې، چې هدف یې د مسکو پر وړاندې اقتصادي فشار زیاتول وو.

ټرمپ په دې خبرو کې د ټیلیفون له لارې ګډون وکړ او په مستقیم ډول یې له مذاکره کوونکو وغوښتل چې اقدام وکړي. د راپور له مخې، هغه وویل: "روښانه لاره داده چې ټول باید درنې تعرفې ولګوو او دا تعرفې تر هغه وخته وساتو چې چینایان د روسیې تېلو اخیستل بند کړي. په حقیقت کې، د دې تېلو لپاره ډېر نور ځایونه نشته."

د امریکا یوه بل چارواکي وویل چې اداره چمتو ده د اروپایي اتحادیې لخوا لګول شوې تعرفې "عکس العمل" وښيي، چې واشنګټن هم پر هندي او چینایي وارداتو ورته کچه تعرفې لوړوي.

دا وړاندیز په سپینه ماڼۍ کې د زیاتېدونکي خفګان څرګندونه کوي، ځکه چې روسیه په اوکراین کې خپل هوایي بریدونه زیاتوي.

د سولې تړون لپاره هیڅ روښانه لاره نه لیدل کېږي، نو ټرمپ د سوداګرۍ وسیلو ته مخه کړې، په دې استدلال چې همغږي تعرفې کولی شي د روسیې اقتصادي سرچینې پرې کړي، د چین او هند په مجبورولو سره چې د روسیې د تېلو اخیستل کم کړي.

هند د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ د یرغل راهیسې د روسیې خام تېلو واردات په چټکۍ سره زیات کړي، په داسې حال کې چې چین د روسیې د تېلو تر ټولو لوی پیرودونکی پاتې شوی.

دوی دواړه د روسیې د سمندري تېلو صادراتو لویه برخه جوړوي، چې د لویدیځو بندیزونو اغېز یې کم کړی.

د یو ګډ ټرانس اتلانتیک دریځ د رامنځته کولو هڅې سره، ټرمپ باور لري چې اروپا او امریکا کولی شي د نړیوالو سوداګریزو جریانونو په کارولو سره د روسیې مالي سرچینې وچې کړي.

یو امریکایي چارواکي وویل: "پیغام روښانه دی: لویدیځ باید د کرملین د فشار لپاره هره وسیله وکاروي."

لا معلومه نه ده چې بروکسل به څنګه ځواب ووایي، ځکه چې د اروپایي اتحادیې غړي د نوو سوداګریزو محدودیتونو په اړه وېشلي پاتې دي.

ځینې حکومتونه د پراخو تعرفو مخالفت کوي، د اکمالاتي ځنځیرونو او کورني انفلاسیون پر خطرونو ټینګار کوي.

سره له دې، د ټرمپ غوښتنه د واشنګټن له لوري تر ټولو جدي هڅه ده چې د مسکو پر وړاندې د اقتصادي فشار د پراخولو لپاره د دریمو هېوادونو د انرژۍ سوداګرۍ په نښه کړي.

 

