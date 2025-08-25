سیاست
3 کمه لوست
فرانسې د امریکا سفیر احضار کړ.
فرانسې د امریکا سفیر چارلس کوشنر وروسته له هغې چې هغه د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته یو لیک ولیکه او په هغه کې یې تور ولګاوه چې فرانسه د یهود ضد تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي احضار کړ.
فرانسې د امریکا سفیر احضار کړ.
/ Reuters
25 اګست 2025

فرانسې د امریکا سفیر احضار کړ.

فرانسې د امریکا سفیر چارلس کوشنر وروسته له هغې چې هغه د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته یو لیک ولیکه او په هغه کې یې تور ولګاوه چې فرانسه د یهود ضد تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي احضار کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند د یکشنبې په ورځ دا خبره وکړه.

کوشنر، چې یهود دی او زوی یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لور سره واده کړی، دا پرانیستی لیک په وال سټریټ ژورنال کې خپور کړ. دا لیک په داسې حال کې خپور شو چې د فرانسې، امریکا او اسرائیل ترمنځ ژور اختلافات موجود دي.

په دې لیک کې، کوشنر د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون څخه وغوښتل چې د کرکې ضد قوانینو پلي کولو ته جدي پام وکړي او د اسرائیل په اړه نیوکې کمې کړي. هغه وویل چې د فلسطیني دولت د پیژندلو په اړه د فرانسې حکومتي څرګندونې په دې هېواد کې د یهود ضد پېښو د زیاتېدو سبب شوې دي.

د بهرنیو چارو وزارت وویل: "فرانسې د هغو تورونو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې چې د امریکا سفیر ښاغلي چارلس کوشنر د جمهور رئیس په نوم په یوه لیک کې د فرانسې په اړه کړي دي. هغه د یهود ضد پېښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې د فرانسې چارواکو د دې ستونزې د حل لپاره کافي اقدامات نه دي کړي."

وزارت زیاته کړه: "د سفیر تورونه بې بڼسټه او د منلو وړ نه دي." همدارنګه وویل شول چې کوشنر به د دوشنبې په ورځ د وضاحت لپاره حاضر شي.

د فلسطیني دولت د پیژندلو غوښتنه

وړاندیز شوي

د کوشنر لیک د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د هغه لیک وروسته راغی چې نوموړي د روانې اوونۍ په پیل کې مکرون ته واستاوه. د نتنیاهو په لیک کې مکرون تورن شوی و چې د فلسطیني دولت د نړیوالې پیژندنې غوښتنې سره یې د یهود ضد چلند ته وده ورکړې ده. دا خبره د یروشلم پوسټ راپور کړې ده.

مکرون د نتنیاهو د غزې جګړې د مدیریت په ځانګړې توګه د فلسطیني ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه سختې نیوکې کړې دي، په داسې حال کې چې ټرمپ د اسرائیلي مشر کلک ملاتړ کړی دی.

کوشنر په خپل لیک کې لیکلي: "د اسرائیل پر وړاندې عامه نیوکې او د فلسطیني دولت د پیژندنې هڅې افراطیان هڅوي، تاوتریخوالی زیاتوي او په فرانسه کې د یهودانو ژوند له خطر سره مخ کوي. په نننۍ نړۍ کې، د صهیونیزم ضد چلند د یهود ضد چلند په معنا دی - ساده او روښانه."

د کوشنر زوی جیرډ کوشنر د ټرمپ له لور ایوانکا ټرمپ سره واده کړی، چې هغې د ۲۰۰۹ کال د واده نه مخکې یهودیت ته اوښتې وه. دوی درې ماشومان لري چې د یهودي دودونو سره سم روزل کېږي.

مکرون په ښکاره توګه د یهود ضد چلند غندنه کړې او ویلي یې دي چې دا د فرانسوي ارزښتونو خلاف دی. هغه د یهودي عبادت ځایونو او نورو مرکزونو د ساتنې لپاره امنیت زیات کړی، په ځانګړې توګه د اسراییل د غزې جګړې سره تړلو یهود ضد پېښو په ځواب کې.

 

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us