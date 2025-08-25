فرانسې د امریکا سفیر احضار کړ.
فرانسې د امریکا سفیر چارلس کوشنر وروسته له هغې چې هغه د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته یو لیک ولیکه او په هغه کې یې تور ولګاوه چې فرانسه د یهود ضد تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي احضار کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند د یکشنبې په ورځ دا خبره وکړه.
کوشنر، چې یهود دی او زوی یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لور سره واده کړی، دا پرانیستی لیک په وال سټریټ ژورنال کې خپور کړ. دا لیک په داسې حال کې خپور شو چې د فرانسې، امریکا او اسرائیل ترمنځ ژور اختلافات موجود دي.
په دې لیک کې، کوشنر د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون څخه وغوښتل چې د کرکې ضد قوانینو پلي کولو ته جدي پام وکړي او د اسرائیل په اړه نیوکې کمې کړي. هغه وویل چې د فلسطیني دولت د پیژندلو په اړه د فرانسې حکومتي څرګندونې په دې هېواد کې د یهود ضد پېښو د زیاتېدو سبب شوې دي.
د بهرنیو چارو وزارت وویل: "فرانسې د هغو تورونو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې چې د امریکا سفیر ښاغلي چارلس کوشنر د جمهور رئیس په نوم په یوه لیک کې د فرانسې په اړه کړي دي. هغه د یهود ضد پېښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې د فرانسې چارواکو د دې ستونزې د حل لپاره کافي اقدامات نه دي کړي."
وزارت زیاته کړه: "د سفیر تورونه بې بڼسټه او د منلو وړ نه دي." همدارنګه وویل شول چې کوشنر به د دوشنبې په ورځ د وضاحت لپاره حاضر شي.
د فلسطیني دولت د پیژندلو غوښتنه
د کوشنر لیک د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د هغه لیک وروسته راغی چې نوموړي د روانې اوونۍ په پیل کې مکرون ته واستاوه. د نتنیاهو په لیک کې مکرون تورن شوی و چې د فلسطیني دولت د نړیوالې پیژندنې غوښتنې سره یې د یهود ضد چلند ته وده ورکړې ده. دا خبره د یروشلم پوسټ راپور کړې ده.
مکرون د نتنیاهو د غزې جګړې د مدیریت په ځانګړې توګه د فلسطیني ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه سختې نیوکې کړې دي، په داسې حال کې چې ټرمپ د اسرائیلي مشر کلک ملاتړ کړی دی.
کوشنر په خپل لیک کې لیکلي: "د اسرائیل پر وړاندې عامه نیوکې او د فلسطیني دولت د پیژندنې هڅې افراطیان هڅوي، تاوتریخوالی زیاتوي او په فرانسه کې د یهودانو ژوند له خطر سره مخ کوي. په نننۍ نړۍ کې، د صهیونیزم ضد چلند د یهود ضد چلند په معنا دی - ساده او روښانه."
د کوشنر زوی جیرډ کوشنر د ټرمپ له لور ایوانکا ټرمپ سره واده کړی، چې هغې د ۲۰۰۹ کال د واده نه مخکې یهودیت ته اوښتې وه. دوی درې ماشومان لري چې د یهودي دودونو سره سم روزل کېږي.
مکرون په ښکاره توګه د یهود ضد چلند غندنه کړې او ویلي یې دي چې دا د فرانسوي ارزښتونو خلاف دی. هغه د یهودي عبادت ځایونو او نورو مرکزونو د ساتنې لپاره امنیت زیات کړی، په ځانګړې توګه د اسراییل د غزې جګړې سره تړلو یهود ضد پېښو په ځواب کې.