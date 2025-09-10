د اسرائیلو له خوا په غزه کې جبري لوږې تر اوسه پورې له ۴۰۰ څخه ډیر کسان وژلي دي
اسرائیل په قصدي ډول غزه د لوږې سره مخ کوي.
د طبي سرچینو د وینا له مخې چې د وفا خبري اژانس یې راپور ورکړی، له اکتوبر ۲۰۲۳ راهیسې په غزه کې ۴۰۴ فلسطینیان، چې پکې ۱۴۱ ماشومان هم شامل دي، د لوږې او سختې خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. دا مرګونه د اسرائیلو له خوا د مرستو د منظمې بندیزي پالیسۍ پایله ده، چې په کلابنده غزه کې یې بشري وضعیت نور هم خراب کړی.
د روغتیا وزارت په وینا، د دغو مړینو له جملې ۱۲۶، چې ۲۶ پکې ماشومان دي، وروسته له هغې ثبت شوې چې د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې د لوږې د څار سیستم (IPC) په رسمي ډول د اګست پر ۲۲مه نېټه غزه د قحطۍ سیمه اعلان کړه.
د مارچ له ۲مې راهیسې، د اسرائیلو چارواکو د غزې ټول سرحدي بندرونه په بشپړ ډول تړلي، چې د سیمې له ۲ میلیونو زیات اوسېدونکي یې د قحطۍ سره مخ کړی دی.