اوکراین ولسمشر زیلینسکي د ټرمپ او پوتین د مخامخ لیدنې په اړه د خبرو په موخه واشنګټن ته سفر کوي
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې هغه به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د "وژنو او جګړې د پای ته رسولو" په اړه د خبرو لپاره واشنګټن ته سفر وکړي.
16 اګست 2025

زیلینسکي د ټرمپ سره له تیلیفوني خبرو وروسته دا وویل، چې د امریکا مشر  هغه ته په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپلو خبرو د "اصلي ټکو" په اړه معلومات ورکړل.

زیلینسکي وویل: "د دوشنبې په ورځ به زه په واشنګټن ډي سي کې له ولسمشر ټرمپ سره ووینم ترڅو د وژنو او جګړې د پای ته رسولو په اړه پر ټولو جزئیاتو خبرې وکړو."

"زه د دې بلنې څخه مننه کوم."

زیلینسکي وویل چې هغه له ټرمپ سره "اوږدې او ګټورې خبرې وکړې" چې د یو پر یو خبرو په توګه پیل شوې وې، او وروسته اروپایي مشران هم ورسره یوځای شول.

د اکسیوس خبریال باراک راوید د یوې سرچینې په حواله ویلي چې ټرمپ زیلینسکي او اروپایي متحدینو ته ویلي چې پوتین د "اوربند" پر ځای "چټکه سوله ایزه معامله" غواړي.

 

