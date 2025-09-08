د تورکیې په لویدیځ کې په ازمیر ولایت کې د دوشنبې په ورځ د پولیسو په یو سټیشن برید وشو چې په پایله کې دوه پولیس شهیدان او دوه نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا، د دې پېښه یو ۱۶ کلن شکمن کس نیول شوی دی.
د راپورونو له مخې، دغه ځوان د ازمیر په بالچوا ولسوالۍ کې د صالح اسګورن پولیس سټیشن باندې د ټوپک په وسیله ډزې وکړې. د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وویل چې په دې "وحشیانه" برید کې دوه پولیس شهیدان شول، یو بل پولیس "سخت ټپي" دی او بل یې "سپک ټپې" شوی دی.
یرلیکایا په خپل پیغام کې چې په ایکس خپور شوی، لیکلي: "په دې پېښه کې شکمن کس، ۱۶ کلن دی او نیول شوی دی. د نیول شوي شکمن څخه پلټنې پیل شوې دي." ټپي شوی پولیس د دوکوز ایلول پوهنتون د څېړنې او تطبیقي روغتون ته وړل شوی دی.
د عدلیې وزیر یلماز تونچ اعلان وکړ چې د ازمیر د لویې څارنوالۍ دفتر د دې برید په اړه عدلي پلټنې پیل کړې دي.
تونچ په خپل پیغام کې چې په ایکس خپور شوی، لیکلي: "د ازمیر د لوی څارنوالۍ دفتر له خوا سمدستي عدلي پلټنې پیل شوې دي، او ۲ مرستیال لوی څارنوالان او ۶ څارنوالان ګمارل شوي دي." هغه د دې وسله وال برید غندنه وکړه.
د رسنیو د راپورونو له مخې، پولیسو په سیمه کې سمدستي امنیتي تدابیر سخت کړل. د ازمیر ښاروال جمیل توګای دغه "خیانتکار" برید وغنده او د شهیدانو کورنیو ته یې د تسلیت پیغام واستاوه.