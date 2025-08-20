اردوغان پوتین ته په ټیلیفوني اړیکه کې وویل: تورکیه د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د الاسکا د سرمشریزې هڅې ملاتړ کوي
دواړو مشرانو د الاسکا سرمشریزې او اقتصادي همکارۍ په اړه نظرونه تبادله کړل ځکه چې پوتین د سولې خبرو اترو د کوربه توب او د خبرو اترو د ملاتړ په برخه کې د تورکیې د رول څخه مننه وکړه.
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټیلیفوني خبرې وکړې، چې په ترڅ کې یې دواړو مشرانو د وروستۍ الاسکا غونډې پایلې او دوه اړخیزې اړیکې، په ځانګړي ډول د سوداګرۍ په برخه کې، وڅیړلې.
د تورکیې د ارتباطاتو ریاست د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي دي، اردوغان ټینګار وکړ چې انقرې د روسیې اوکراین د سولې د بهیر پرمختګونه په نږدې توګه تعقیب کړي او له جګړې د پیل راهیسې یې رښتینې هڅې کړې ترڅو د عادلانه او دوامداره سولې په رامنځته کولو کې برخه واخلي.
تورکیه لاهم د ټولو اړخونو په ګډون دایمي حل لارې موندلو او د روسیې اوکراین جګړې د پای ته رسولو هڅو ملاتړ کوي.
د استانبول خبرې
پوتین د تورکیې هڅې وستایلې، په ځانګړي ډول د استانبول بهیر یادونه یې وکړه، او د سولې د خبرو اترو د کوربه توب او ملاتړ له امله یې له اردوغان څخه مننه وکړه.
د ټیلیفوني تماس په ترڅ کې، دواړو مشرانو د دې خبرې اهمیت ومنه چې د تورکیې او روسیې تر منځ ډیالوګ ساتل د دوه اړخیزو اړیکو د مدیریت او د پراخ سیمه ییز ثبات په رامنځته کولو کې کلیدي عنصر دی.
تورکیې مخکې په مارچ ۲۰۲۲ کې د لوړ پوړي مذاکراتو کوربتوب کړي وو، کله چې د روسیې او اوکراین استازي په استانبول کې د مستقیمو خبرو لپاره سره ولیدل، یوازې څو اونۍ وروسته له هغې چې جګړه پیل شوې وه. که څه هم هغه خبرې په پای کې ودریدلې، دوی د اوس له منځه تللي تور سمندر د پټ نوښت په څیر تړونونو ته لاره هواره کړه، چې تورکیې او ملګرو ملتونو هم منځګړیتوب پرې کړی و.
تر اوسه پورې استانبول د درې پړاونو خبرو کوربتوب کړي دي — د مې ۱۶، د جون ۲، او د جولای ۲۳ — چې هدف یې د ماسکو او کییف تر منځ د مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې بیا رغول دي، وروسته له څو میاشتو ځنډ.