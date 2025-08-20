تورکیه
2 کمه لوست
ولسمشر اردوغان د روسیې له ولسمشر پوتین سره ټیلیفوني خبرې وکړې
د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټیلیفوني خبرې وکړې، چې په ترڅ کې یې دواړو مشرانو د وروستۍ الاسکا غونډې پایلې او دوه اړخیزې اړیکې، په ځانګړي ډول د سوداګرۍ په برخه کې، وڅیړلې.
ولسمشر اردوغان د روسیې له ولسمشر پوتین سره ټیلیفوني خبرې وکړې
/ AA Archive
20 اګست 2025

اردوغان پوتین ته په ټیلیفوني اړیکه کې وویل: تورکیه د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د الاسکا د سرمشریزې هڅې ملاتړ کوي

دواړو مشرانو د الاسکا سرمشریزې او اقتصادي همکارۍ په اړه نظرونه تبادله کړل ځکه چې پوتین د سولې خبرو اترو د کوربه توب او د خبرو اترو د ملاتړ په برخه کې د تورکیې د رول څخه مننه وکړه.

د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټیلیفوني خبرې وکړې، چې په ترڅ کې یې دواړو مشرانو د وروستۍ الاسکا غونډې پایلې او دوه اړخیزې اړیکې، په ځانګړي ډول د سوداګرۍ په برخه کې، وڅیړلې.

د تورکیې د ارتباطاتو ریاست د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي دي، اردوغان ټینګار وکړ چې انقرې د روسیې اوکراین د سولې د بهیر پرمختګونه په نږدې توګه تعقیب کړي او له جګړې د پیل راهیسې یې رښتینې هڅې کړې ترڅو د عادلانه او دوامداره سولې په رامنځته کولو کې برخه واخلي.

تورکیه لاهم د ټولو اړخونو په ګډون دایمي حل لارې موندلو او د روسیې اوکراین جګړې د پای ته رسولو هڅو ملاتړ کوي.

وړاندیز شوي

د استانبول خبرې

پوتین د تورکیې هڅې وستایلې، په ځانګړي ډول د استانبول بهیر یادونه یې وکړه، او د سولې د خبرو اترو د کوربه توب او ملاتړ له امله یې له اردوغان څخه مننه وکړه.

د ټیلیفوني تماس په ترڅ کې، دواړو مشرانو د دې خبرې اهمیت ومنه چې د تورکیې او روسیې تر منځ ډیالوګ ساتل د دوه اړخیزو اړیکو د مدیریت او د پراخ سیمه ‌ییز ثبات په رامنځته کولو کې کلیدي عنصر دی.

تورکیې مخکې په مارچ ۲۰۲۲ کې د لوړ پوړي مذاکراتو کوربتوب کړي وو، کله چې د روسیې او اوکراین استازي په استانبول کې د مستقیمو خبرو لپاره سره ولیدل، یوازې څو اونۍ وروسته له هغې چې جګړه پیل شوې وه. که څه هم هغه خبرې په پای کې ودریدلې، دوی د اوس له منځه تللي تور سمندر د پټ نوښت په څیر تړونونو ته لاره هواره کړه، چې تورکیې او ملګرو ملتونو هم منځګړیتوب پرې کړی و.

تر اوسه پورې استانبول د درې پړاونو خبرو کوربتوب کړي دي — د مې ۱۶، د جون ۲، او د جولای ۲۳ — چې هدف یې د ماسکو او کییف تر منځ د مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې بیا رغول دي، وروسته له څو میاشتو ځنډ.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us