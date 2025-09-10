نړۍ
اروپایي کمېسیون، د دې ټولنې د دفاعي چمتووالي د پیاوړي کولو لپاره د خپل نوي اروپایي امنیتي اقدام (SAFE) پروګرام په چوکاټ کې، د ۱۵۰ میلیارده یورو (۱۷۵.۶ میلیارده ډالرو) په ارزښت د یوې دفاعي بودیجې لومړنۍ ځانګړې شوې برخه اعلان کړه.
/ Reuters
10 سپتمبر 2025

اروپایي کمېسیون د ۱۵۰ میلیارده یورو په ارزښت د دفاعي بودیجې لومړنۍ برخه اعلان کړه

اروپایي کمېسیون، د دې ټولنې د دفاعي چمتووالي د پیاوړي کولو لپاره د خپل نوي اروپایي امنیتي اقدام (SAFE) پروګرام په چوکاټ کې، د ۱۵۰ میلیارده یورو (۱۷۵.۶ میلیارده ډالرو) په ارزښت د یوې دفاعي بودیجې لومړنۍ ځانګړې شوې برخه اعلان کړه.

د کمېسیون په وینا، دا بودیجه به د لومړني تخصیص پر بنسټ د ۱۹ هغو غړو هېوادونو ترمنځ ووېشل شي چې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. وروستۍ اندازې به د هر هېواد پر دفاعي پروژو او د چمتووالي پر کچې پورې تړلې وي.

پولنډ به د ۴۳.۷ میلیارده یورو په ترلاسه کولو سره تر ټولو لویه برخه ولري. له پولنډ وروسته رومانیا (۱۶.۶۸ میلیارده یورو)، فرانسه او هنګري (هر یو ۱۶.۲۱ میلیارده یورو)، ایټالیا (۱۴.۹ میلیارده یورو)، بلجیم (۸.۳۴ میلیارده یورو)، لیتوانیا (۶.۳۷ میلیارده یورو)، پرتګال (۵.۸۴ میلیارده یورو) او لاتویا (۵.۶۸ میلیارده یورو) راځي.

وړاندیز شوي

نورې ځانګړې شوې برخې په لاندې ډول دي: بلغاریا (۳.۲۶ میلیارده یورو)، استونیا (۲.۶۶ میلیارده یورو)، سلواکیا (۲.۳۱ میلیارده یورو)، چک جمهوریت (۲.۰۶ میلیارده یورو)، کروشیا (۱.۷ میلیارده یورو)، د قبرس اداره (۱.۱۸ میلیارده یورو)، اسپانیا او فنلنډ (هر یو ۱ میلیارد یورو)، یونان (۷۸۷ میلیونه یورو) او ډنمارک (۴۶.۷ میلیونه یورو).

د SAFE پروګرام، چې د مې په میاشت کې د اروپايي ټولنې د مشرانو له خوا تصویب شو، د بېړنیو دفاعي تدارکاتو د ګړندي کولو لپاره په رقابتي بیو اوږدمهاله پورونه چمتو کوي.

دا پروګرام د اروپایي کمېسیون د "اروپا بیا وسله وال کول / چمتووالی ۲۰۳۰" نوښت یوه برخه ده، چې موخه یې له ۸۰۰ میلیارده یورو څخه د زیاتو دفاعي لګښتونو راټولول دي.

که څه هم دا پورونه به یوازې د اروپايي ټولنې غړو هېوادونو ته ورکړل شي، خو اوکراین او د اروپایي اقتصادي سیمې-ای ایف ټي اې (EEA-EFTA) هېوادونه به هم د دې پروګرام په چوکاټ کې په ګډو تدارکاتو کې د ګډون وړ وي.

