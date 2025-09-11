نوې سوریه
2 کمه لوست
د پ ک ک څانګه وای پ جي ترهګرې ډله په سوریه کې پر ملکي وګړو بریدونه کوي
د الکعیریا په برید کې د یوې کورنۍ یو ملکي کس ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. ټپیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي دي.
د پ ک ک څانګه وای پ جي ترهګرې ډله په سوریه کې پر ملکي وګړو بریدونه کوي
/ Reuters
17 ساعته مخکې

د پ ک ک څانګه وای پ جي په سوریه کې پر ملکي وګړو بریدونه کوي

د الکعیریا په برید کې د یوې کورنۍ یو ملکي کس ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. ټپیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي دي.

د پ ک ک څانګه وای پ جي ترهګره ډله چې د SDF په نوم فعالیت کوي، د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې پر ملکي وګړو برید وکړ چې په پایله کې یې یو کس ووژل شو او د یوې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان شول.

د سوریې د عربي خبری اژانس (سانا) راپور ورکړی چې SDF د حلب ختیځې سیمې په کلیوالو کې د الخفسه ښارګوټي شاوخوا په هاوان مرمیو وویشت، او همدارنګه یې د منبج په کلیوالو کې د الکعیریا کلي کورونه په نښه کړل.

وړاندیز شوي

دغه تاوتریخوالی څو میاشتې وروسته له هغې زور اخلي چې د مارچ په ۱۰مه د سوریې ولسمشر احمد الشرع او د پي کې کې/وای پي جي د ترهګرې ډلې لوړ پوړي مشر فرهاد عبدی شاهین ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه، چې له مخې به یې د سوریې په شمال ختیځ کې ملکي او پوځي ادارې د دولت تر مدیریت لاندې یوځای کېږي، د سوریې د خاورې پر یووالي ټینګار او د وېش پلانونه ردول دي.

په هرصورت، دې سازمان څو ځله له دې تړون څخه سرغړونه کړې ده.

د سوریې حکومت له هغه وخت راهیسې چې د ۲۰۲۴ کال د دسمبر په ۸مه د بشارالاسد رژیم د ۲۴ کلونو واکمنۍ وروسته نسکور شو، هڅه کوي څو په هېواد کې د امنیت کنټرول په خپل لاس کې واخلي.

وپلټۍ
سوډان د تورکیې سوله‌ایز منځګړیتوب وړاندیز ته هرکلی وايي — د سوډان د بهرنیو چارو وزیر.
د لوور په موزیم کې تاریخي بدلون: "موناليزا" لپاره ځانګړې خونه.
د تورکي سریالونه په نړۍ کې د تورکي انځور ته بدلون ورکوي.
دمصر په حتشپسوت معبد کې نوي اثار کشف شول.
د جګړې د جرمونو محکمه په خطر کې ده: دجرمونو نړیوالې محکمې مشر.
'زما یوازینۍ غوښتنه مرګ وو': ژغورل شوي بندي د اسد په زندانونو کې شکنجه افشا کړه.
په نړۍ کې له ۱۰۰۰ څخه زیات ساینس پوهان د غزې د اوربند لپاره لیک لاسلیک کړ.
لبنان د سوریې د اغیزو لاندې نه  د ژغورنې په خاطر په مخ کې ډیره اوږده لار لري.
ایران په اسرائیل کې د ټولنیز پلوه منزوي شوي ځینې یهودان څه ډول د جاسوسانو په توګه جذب کړل؟
د ګولان د لوړو اهمیت او سرائیلو لخوا ددې سیمې د کنټرولو د هلو ځلو لامل په ډاګه شو
اروپایي اتحادیه که روسیه؟ په رومانیا کې دیموکراسي په ریښتیا څوک کمزورې کوي؟
یو فلسطیني ډاکټر چې د غزې نه د وتو څخه انکار کړی وو د اسرائیلو په زندان کې ژوند د لاسه ورکړ.
د اکتوبر په اومه د اسرائیلو او فلسطین د نښتې تاریخي اهمیت
ولې ۲۰۲۴ د بریکس د پرمختګ لپاره یو مهم کال و؟
د شولز تر سقوط وروسته، جرمني خپل ځان د پولې په سر مومي.
ټي آر ټي ګلوبل ته یوه کتنه وکړئ. خپل نظرونه زمونږ سره شریک کړئ!
Contact us