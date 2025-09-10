Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że atak Izraela na Katar został zlecony przez premiera Benjamina Netanjahu, a nie przez Waszyngton.

"To była decyzja premiera Netanjahu, nie moja decyzja," napisał Trump na platformie Truth Social.

"Natychmiast poleciłem specjalnemu wysłannikowi Steve'owi Witkoffowi poinformowanie Katarczyków o nadchodzącym ataku, co uczynił, jednak niestety zbyt późno, aby zapobiec atakowi," dodał.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru zaprzeczyło twierdzeniom Białego Domu, jakoby miało wcześniejsze informacje o ataku, podkreślając, że wiadomość od USA dotarła dopiero w momencie, gdy eksplozje już trwały.

Doha potępiła atak jako "rażące naruszenie prawa międzynarodowego" oraz zagrożenie dla swojej suwerenności i bezpieczeństwa.