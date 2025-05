Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, skrajnie prawicowy izraelski minister Itamar Ben-Gvir, został skrytykowany przez izraelskich emigrantów za odrzucenie umów o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Emigranci zorganizowali się jako grupa aktywistów UnXeptable,

W poście udostępnionym na X, grupa obrzuciła Ben-Gvira wyzwiskami, stwierdzając: „Były terrorysta chwali się sabotowaniem porozumień o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, które uratowałyby naszych zakładników. Będziemy go ścigać do końca świata, do Miami, do Nowego Jorku i do Waszyngtonu. Przemoc i rasizm Ben Gvira przekraczają wszelkie granice. On jest hańbą