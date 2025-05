TURCJA 3 min. czytania „Trzęsienia ziemi nie czekają": Stambuł w wyścigu z czasem, by uniknąć katastrofy „Trzęsienia ziemi nie czekają": Stambuł w wyścigu z czasem, by uniknąć katastrofy Nawiedzana przez niedawne katastrofy i nadchodzące zagrożenia, Turcja skupia się na transformacji Stambułu przed nadejściem kolejnego wielkiego trzęsienia ziemi. Nawiedzana przez niedawne katastrofy i nadchodzące zagrożenia, Turcja skupia się na transformacji Stambułu przed nadejściem kolejnego wielkiego trzęsienia ziemi. Udostępnij

Istanbul, a city of nearly 20 million, sits along one of the most dangerous fault lines in the world. (Photo: AA) / AA