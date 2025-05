Pożary lasów napędzane suchą pogodą i silnymi wiatrami spustoszyły południową część Korei Południowej. Jak poinformowały władze, w wyniku pożarów zginęło 18 osób, ponad 200 budynków zostało zniszczonych. Zmuszając 27 000 osób do ewakuacji.

Pożary w sześciu południowo-wschodnich regionach spaliły 43 330 akrów i zraniły 19 osób, jak podało w środę rządowe centrum reagowania kryzysowego w oświadczeniu. Wśród zniszczonych budynków znalazła się 1300-letnia świątynia buddyjska, domy, fabryki i pojazdy.

We wtorek, władze w kilku południowo-wschodnich miastach i miasteczkach nakazały mieszkańcom ewakuację , podczas gdy strażacy walczyli z wieloma pożarami podsycanymi suchymi wiatrami. Największe pożary miały miejsce w Andong, sąsiednich powiatach Uiseong i Sancheong oraz w mieście Ulsan, według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Korei Południowej.

We wtorek rano władze poinformowały, że strażacy ugasili większość płomieni z największych pożarów w tych rejonach, ale wiatr i suche warunki pozwoliły żywiołowi ponownie się rozprzestrzenić.

Blisko 9 000 strażaków, ponad 130 helikopterów i setki pojazdów walczyło z pożarami, ale działania zostały częściowo zawieszone w nocy, gdy wiatry się nasiliły.

Według przedstawicieli Koreańskiej Służby Dziedzictwa, pożar w Uiseong zniszczył Gounsa, świątynię zbudowaną w VII wieku, . Niektóre skarby świątyni, w tym kamienny posąg Buddy, zostały ewakuowane, zanim ogień dotarł do drewnianych budynków.

Koreańska Służba Leśna poinformowała, że strażacy walczyli z co najmniej pięcioma aktywnymi pożarami lasów w całym kraju w środę rano.

„Bezprecedensowe zniszczenia”

We wtorek, służba podniosła ostrzeżenie przed pożarami lasów do najwyższego poziomu „poważnego” w całym kraju. Wymagano od lokalnych władz przydzielenia większej liczby pracowników do reagowania kryzysowego, zaostrzenia ograniczeń wstępu do lasów i parków oraz zalecenia jednostkom wojskowym wstrzymania ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji.

Czterech strażaków i pracowników rządowych zginęło w Sancheong w sobotę, gdy zostali uwięzieni przez szybko rozprzestrzeniające się płomienie napędzane silnymi wiatrami.

Premier Han Duck-soo, pełniący obowiązki lidera kraju, obiecał pełne zaangażowanie w opanowanie pożarów lasów i wezwał społeczeństwo do czujności, ponieważ sucha wiosenna pogoda utrzymuje się.

„Pożary lasów, które płoną piąty dzień z rzędu w Ulsan i regionie Gyeongsang, powodują bezprecedensowe zniszczenia” – powiedział Han, dodając, że pożary „rozwijają się w sposób przekraczający zarówno istniejące modele prognoz, jak i wcześniejsze oczekiwania”.

Urzędnicy rządowi podejrzewają, że przyczyną kilku pożarów był błąd ludzki, być może związany z użyciem ognia podczas oczyszczania zarośniętych grobów rodzinnych lub iskrami z prac spawalniczych.