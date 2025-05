Kreml poinformował w poniedziałek, że jest zbyt wcześnie, aby omawiać potencjalny format czterostronnych rozmów pokojowych zaproponowany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, i ponownie wyraził swoje obawy dotyczące jego mandatu wyborczego.

Zełenski w wywiadzie opublikowanym w sobotę przez agencję Associated Press powiedział, że opowiada się za czterostronnymi rozmowami między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą, Rosją i Unią Europejską. Ostrzegł również, że byłoby „bardzo niebezpieczne”, gdyby Waszyngton i Moskwa prowadziły rozmowy na temat zakończenia wojny w jego kraju bez udziału Kijowa.

Jego komentarze pojawiły się po wypowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton i Moskwa już nawiązały kontakt w sprawie Ukrainy. Trump nie podał szczegółów, a rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow powiedział 27 stycznia agencji Interfax, że bezpośrednie kontakty między Moskwą a administracją Trumpa jeszcze się nie rozpoczęły.

Zapytany w poniedziałek o opinię Zełenskiego na temat formatu przyszłych rozmów, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom: „Jak dotąd nikt w poważny sposób nie omawiał możliwej kombinacji uczestników negocjacji.”

„Na razie wychodzimy z założenia, że prezydent Ukrainy nie ma prawa prowadzić takich rozmów” – dodał.

Moskwa od dawna twierdzi, że fakt, iż Zełenski nie został ponownie wybrany na prezydenta w zeszłym roku po upływie jego pięcioletniej kadencji – z powodu obowiązującego stanu wojennego – oznacza, że nie ma on prawnego upoważnienia do podpisania porozumienia pokojowego. Kijów odrzuca to stanowisko jako nieuczciwą taktykę mającą na celu komplikację negocjacji.

Pieskow powiedział również, że trudno jest omawiać możliwy format jakichkolwiek rozmów, gdy obowiązuje dekret z 2022 roku podpisany przez Zełenskiego, który zakazuje rozmów z Rosją, dopóki prezydentem pozostaje Władimir Putin. Moskwa twierdzi, że dekret musi zostać uchylony.

„Omawianie możliwego składu uczestników (rozmów pokojowych), gdy dekret nadal obowiązuje, to prawdopodobnie wyprzedzanie faktów” – powiedział Pieskow.

Putin i Trump jeszcze nie rozmawiali telefonicznie od czasu inauguracji Trumpa. Zapytany o tę kwestię w poniedziałek, Pieskow powiedział, że kontakty są „najwyraźniej” planowane, ale na razie nie ma nic nowego do powiedzenia na ten temat.

Dwa rosyjskie źródła zaznajomione z rozmowami powiedziały agencji Reuters, że Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie są postrzegane przez Rosję jako możliwe miejsca na szczyt między dwoma przywódcami.