Niedawne oświadczenie ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że będzie on „czekał na Putina w Turcji” na ewentualne rozmowy w sprawie zakończenia wojny, przyciągnęło uwagę międzynarodowych mediów.

Potencjalne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem byłoby znaczącym krokiem w konflikcie, który trwa już trzeci rok.

Media na całym świecie relacjonowały zapowiedź Zełenskiego, publikując różne nagłówki i wiadomości na gorąco, podkreślając możliwość bezpośrednich negocjacji między Ukrainą a Rosją, w Turcji.

Po pokój przyjedź do Turcji

Axios opublikował artykuł pod tytułem „Zełenski uda się do Turcji na potencjalne rozmowy z Putinem”, cytując ukraińskiego urzędnika, który powiedział: „Zełenski będzie w Turcji w czwartek, nawet jeśli Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni w poniedziałek.”

The New York Times zauważył, że „deklaracja Zełenskiego w poście na X nie wyjaśniła, czy jego udział zależy od wcześniejszego zaakceptowania zawieszenia broni przez Rosję, ale ponownie wezwał Rosję do zaprzestania działań wojennych, aby umożliwić dyplomację.”

BBC poinformowało, że „prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi, że jest gotów spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem osobiście w Stambule w czwartek, aby rozmawiać o zakończeniu wojny.”

The Independent zacytował post Zełenskiego na X: „Będę czekał na Putina w Turcji w czwartek. Osobiście. Mam nadzieję, że tym razem Rosjanie nie będą szukać wymówek.”

The Sunday Times napisał, że „prezydent Ukrainy zgodził się wziąć udział w negocjacjach pokojowych w Turcji, które mogą być pierwszymi bezpośrednimi rozmowami między oboma krajami od 2022 roku.”

Oczekiwanie u brzegów Cieśniny Stambulskiej

The Kyiv Independent opublikował nagłówek: „Zełenski gotów spotkać się z Putinem w Turcji, wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni.”

Ukrinform poinformował, że „prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że oczekuje od Rosji wprowadzenia zawieszenia broni i że osobiście będzie czekał na lidera Kremla Władimira Putina w Turcji 15 maja.”

Singapurski The Straits Times napisał, że „prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział 11 maja, że byłby gotów spotkać się osobiście z rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem w Turcji po tym, jak prezydent USA Donald Trump powiedział, że potrzebne są bezpośrednie rozmowy, aby ustalić, czy pokój jest możliwy.”

Irański portal Iran Front Page opublikował nagłówek: „Zełenski mówi, że jest gotów spotkać się z Putinem w Turcji w czwartek.”

Spotkamy się, porozmawiamy

The Moscow Times w artykule zatytułowanym „Trump wzywa Ukrainę do zaakceptowania rozmów z Rosją” zacytował post Zełenskiego: „Będę czekał na Putina w Turcji w czwartek.”

Katarska Al Jazeera użyła nagłówka na swojej stronie internetowej: „Zełenski ma nadzieję na rozejm, mówi, że spotka się z Putinem osobiście w Turcji”, dodając: „Lider Ukrainy podkreślił, że przed jakimikolwiek bezpośrednimi rozmowami z Rosją musi zostać wprowadzone pełne, tymczasowe zawieszenie broni.”

The Peninsula Qatar podkreślił gotowość ukraińskiego prezydenta do rozmów: „Zełenski oferuje spotkanie z Putinem osobiście w Turcji.”

Południowoafrykański portal opublikował nagłówek: „Zełenski mówi, że spotka się z Putinem po tym, jak Trump powiedział mu, by nie czekał na rozejm.”

Stambulskie rozmowy

Putin proponuje wznowienie rozmów w Stambule 15 maja.

Prezydent Rosji Władimir Putin, podczas konferencji prasowej w Moskwie, podkreślił, że kijowscy urzędnicy są wzywani do wznowienia negocjacji, które zostały przerwane pod koniec 2022 roku, mówiąc:

„W czwartek, 15 maja, proponujemy natychmiastowe wznowienie bezpośrednich negocjacji w Stambule, dokładnie tam, gdzie zostały wcześniej przerwane, i to bez żadnych warunków wstępnych.”

Zełenski w poście na X zauważył, że zaproponowali Rosji pełne i trwałe zawieszenie broni, mówiąc: „Oczekujemy pełnego i trwałego zawieszenia broni, począwszy od jutra, aby zapewnić niezbędne podstawy dla dyplomacji.”

Podkreślając, że będzie czekał na Putina w Turcji 15 maja, powiedział: „Będę czekał na Putina w Turcji w czwartek. Osobiście. Mam nadzieję, że tym razem Rosjanie nie będą szukać wymówek.”