Donald Trump, nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych, mianował Kari Lake na stanowisko dyrektora Voice of America (VOA), znaczącej państwowej międzynarodowej organizacji medialnej.

VOA ma znaczącą obecność globalną, dostarczając wiadomości i programy w różnych językach, w tym somalijskim, dari i francuskim, docierając tym samym do odbiorców w Afryce, Azji i Europie. Mimo że działa ze środków amerykańskich, VOA jest powszechnie uznawana za organizację oddaną niezależnemu dziennikarstwu, przekazującą zarówno globalne, jak i krajowe wiadomości międzynarodowej publiczności.

Pomimo reputacji bezstronności, stacja spotkała się z krytyką podczas poprzedniej kadencji Trumpa z powodu domniemanej ingerencji politycznej w jej działalność.

Kari Lake, znana ze swojej pracy jako prezenterka telewizyjnych programów informacyjnych, reprezentuje twarde wartości konserwatywne i była kandydatką Republikanów na gubernatora Arizony w 2022 roku oraz do Senatu USA w 2024 roku, przegrywając w obu przypadkach. Jej odmowa uznania wyników swoich poprzednich porażek wyborczych, jak również przegranej Trumpa z Joe Bidenem, jeszcze bardziej utrwaliła jej kontrowersyjną pozycję.

Gdy Trump przygotowuje się do objęcia urzędu w styczniu, jego wybory personalne odzwierciedlają krąg bliskich sojuszników.

W oświadczeniu na swojej platformie Truth Social, Trump wyraził entuzjazm wobec nominacji Lake, wskazując na zamiar kształtowania kierunku VOA pod jej przywództwem.

Wcześniejsze kontrowersje związane z pierwszą kadencją Trumpa, szczególnie dotyczące Michaela Packa, szefa US Agency for Global Media nadzorującej VOA, obejmowały działania mające na celu demontaż zabezpieczeń chroniących działalność redakcyjną przed wpływami politycznymi, co wzbudziło obawy o potencjalne ponowne stronnicze nastawienie w organizacji. Kontrola objęła nawet reportera VOA w Białym Domu, który został poddany dochodzeniu w związku z domniemanymi antytrumpowskimi nastrojami.