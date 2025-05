Rząd Brazylii ogłosił w oświadczeniu, że Indonezja formalnie dołącza do grupy państw BRICS jako pełnoprawny członek, co poszerza grupę głównych gospodarek wschodzących, do której należą również Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki.

Indonezja, czwarty najludniejszy kraj na świecie, wcześniej wyrażała chęć przystąpienia do grupy jako sposób na wzmocnienie pozycji krajów rozwijających się oraz promowanie interesów Globalnego Południa.

Brazylia, która obejmie prezydencję w BRICS w 2025 roku, poinformowała, że państwa członkowskie jednogłośnie zatwierdziły wejście Indonezji w ramach procesu rozszerzenia, który został pierwotnie zatwierdzony podczas szczytu grupy w Johannesburgu w 2023 roku.

Kraj południowoamerykański zauważył, że wniosek Indonezji uzyskał zgodę grupy w 2023 roku, jednak azjatyckie państwo poprosiło o dołączenie po wyborach prezydenckich, które odbyły się w zeszłym roku. Prezydent Prabowo Subianto objął urząd w październiku.

„Indonezja, podobnie jak inni członkowie grupy, wspiera reformę globalnych instytucji zarządzania i pozytywnie przyczynia się do pogłębiania współpracy w ramach Globalnego Południa” – podkreślił rząd Brazylii.

Grupa BRICS obejmuje również Egipt, Etiopię, Iran oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.