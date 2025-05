Prezydent USA, Donald Trump, ogłosił, że przedłuży termin poza 19 czerwca dla chińskiej firmy ByteDance na sprzedaż amerykańskich aktywów TikToka, jeśli do tego czasu nie zostanie osiągnięte porozumienie. TikTok to aplikacja wideo krótkiego formatu, z której korzysta 170 milionów Amerykanów.

„Chciałbym, żeby to zostało załatwione” – powiedział Trump w programie NBC News „Meet the Press with Kristen Welker” w wywiadzie nagranym w piątek w posiadłości Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie, który zostanie wyemitowany w całych Stanach Zjednoczonych w niedzielę.

Trump przyznał, że ma „słabość” do tej aplikacji, ponieważ pomogła mu zdobyć poparcie młodych wyborców w wyborach prezydenckich w 2024 roku, dodając: „TikTok jest – to bardzo interesujące, ale będzie chroniony.”

Trump już dwukrotnie przyznał odroczenie wprowadzenia zakazu TikToka, który został pierwotnie zaplanowany na styczeń, zgodnie z wymogami Kongresu.

Planowana była umowa, która miała przenieść operacje TikToka w USA do nowej firmy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Firma miałaby być w większości własnością amerykańskich inwestorów, zarządzaną również przez Amerykanów. Jednakże prace zostały wstrzymane po tym, jak Chiny zapowiedziały, że nie zatwierdzą tego rozwiązania w odpowiedzi na ogłoszenie przez Trumpa wysokich ceł na chińskie towary.

Senatorowie Partii Demokratycznej twierdzą, że Trump nie ma prawnego upoważnienia do przedłużenia terminu i sugerują, że rozważana umowa nie spełnia wymogów prawnych.

Jeden z informatorów bliskich amerykańskim inwestorom ByteDance powiedział w zeszłym miesiącu, że prace nad potencjalnym porozumieniem trwają przed terminem 19 czerwca, ale Biały Dom i Pekin muszą najpierw rozwiązać spór dotyczący ceł.

Trump powiedział NBC News, że Chiny są zainteresowane osiągnięciem porozumienia, wskazując na wpływ, jaki 145-procentowe cła na chińskie towary wywierają na ich gospodarkę. Dodał, że nie obniży ceł, aby skłonić Pekin do negocjacji, ale może je ostatecznie zmniejszyć w ramach szerszego porozumienia.

„W pewnym momencie je obniżę, bo inaczej nie da się z nimi robić interesów. A oni bardzo chcą robić interesy” – powiedział.

Prawo wymagało, aby TikTok zaprzestał działalności do 19 stycznia, chyba że ByteDance zakończy sprzedaż aktywów aplikacji. Trump rozpoczął swoją drugą kadencję jako prezydent 20 stycznia i zdecydował się nie egzekwować tego przepisu. Najpierw przedłużył termin do początku kwietnia, a następnie ponownie w zeszłym miesiącu do 19 czerwca.