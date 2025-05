Bangladesz rozpoczął szeroko zakrojoną operację bezpieczeństwa po atakach na protestujących przez gangi rzekomo powiązane z obalonym reżimem byłej premier Sheikh Hasiny.

W oświadczeniu rządu wydanym w niedzielę poinformowano, że operacja rozpoczęła się po tym, jak grupy „powiązane z obalonym autokratycznym reżimem zaatakowały grupę studentów, ciężko ich raniąc”.

Jahangir Alam Chowdhury, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w rządzie tymczasowym, który przejął władzę po obaleniu Hasiny w sierpniu 2024 roku w wyniku rewolucji studenckiej, nazwał operację „Operacją Łowca Diabłów”.

„Będzie trwała, dopóki nie wykorzenimy tych diabłów” – powiedział Chowdhury dziennikarzom.

Zakrojone na szeroką skalę operacje bezpieczeństwa mają miejsce po dniach niepokojów.

W środę, dokładnie sześć miesięcy po tym, jak Hasina uciekła, tłumy szturmowały jej pałac w Dhace. Przy pomocy koparek protestujący zniszczyli budynki powiązane z jej rodziną,

Źródłem protestów były doniesienia stanowiące, że 77-letnia Hasina, która unika nakazu aresztowania w związku z oskarżeniami o zbrodnie przeciwko ludzkości, pojawiła się w transmisji na platformie Facebook.

Zniszczone budynki obejmowały muzeum i dawny dom ojca Hasiny, pierwszego prezydenta Bangladeszu, Sheikh Mujibura Rahmana.

Rząd tymczasowy obwinił Hasinę za przemoc.

W piątek tymczasowy lider i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus również zaapelował o spokój.

„Szacunek dla rządów prawa to to, co odróżnia nowy Bangladesz, który wspólnie budujemy, od starego Bangladeszu pod faszystowskim reżimem” – powiedział Yunus w oświadczeniu.

„Dla obywateli, którzy powstali i obalili reżim Hasiny, kluczowe jest, aby udowodnić sobie i naszym przyjaciołom na całym świecie, że nasze zaangażowanie w zasady, szacunek dla praw obywatelskich i ludzkich oraz działanie zgodnie z prawem są niezachwiane.”

Kilka godzin później członkowie grupy Studenci Przeciw Dyskryminacji, która jest uznawana za inicjatora powstania przeciwko Hasinie, zostali zaatakowani w dzielnicy Gazipur w Dhace.

Ta wpływowa grupa, której członkowie zasiadają w rządzie, od tamtej pory domaga się podjęcia działań.