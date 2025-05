Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, oświadczył w czwartek, że Moskwa jest gotowa do osiągnięcia porozumienia w sprawie wojny na Ukrainie, po tym jak prezydent USA Donald Trump wezwał swojego rosyjskiego odpowiednika, Władimira Putina, do zaprzestania ataków. Było to rzadkie upomnienie po najkrwawszych od miesięcy atakach na Kijów.

„Jesteśmy gotowi do zawarcia porozumienia, ale wciąż istnieją pewne szczegółowe kwestie, które wymagają dopracowania, i nad tym właśnie pracujemy” – powiedział Ławrow w wywiadzie dla CBS News.

Wysłannik Trumpa, Steve Witkoff, ma przybyć do Rosji w piątek, gdzie planowane są kolejne rozmowy o zawieszeniu broni. Ławrow stwierdził, że proces rozmów zmierza w dobrym kierunku, a negocjacje z Waszyngtonem będą kontynuowane.

Ławrow podkreślił, że prezydent USA jest „prawdopodobnie jedynym przywódcą na świecie, który dostrzega potrzebę zajęcia się przyczynami tej sytuacji”, ale dodał, że Trump „nie przedstawił szczegółów porozumienia”.

Trump jednak wystosował bezpośredni apel do Putina po atakach rakietowych i dronowych na ukraińską stolicę w czwartek rano. Co najmniej 12 osób zostało zabitych. Była to kolejna fala rosyjskich ataków powietrznych, które zabiły dziesiątki cywilów, ignorując naciski Trumpa na szybkie zakończenie rozlewu krwi.

„Nie jestem zadowolony z rosyjskich ataków” – napisał Trump w mediach społecznościowych. „Niepotrzebne i bardzo zły moment. Władimirze, STOP!” – zaapelował Trump, który jest oskarżany o sprzyjanie Rosji i często krytykował ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Zapytany przez dziennikarzy, jakie ustępstwa Moskwa zaoferowała w negocjacjach w celu zakończenia wojny, Trump odpowiedział: „Zaprzestanie zajmowania całego kraju – całkiem duże ustępstwo.”

Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę w 2022 roku, mając nadzieję na zajęcie kraju w ciągu kilku dni, ale od tego czasu ugrzęzła w krwawej wojnie z ogromnymi stratami po obu stronach.

Kwestia Krymu

Zełenski skrócił swoją wizytę w RPA, aby zająć się skutkami ostatnich ataków. Zastanawiał się, czy sojusznicy Kijowa robią wystarczająco dużo, aby zmusić Putina do zgody na pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni.

„Nie widzę żadnej silnej presji na Rosję ani żadnych nowych pakietów sankcji przeciwko rosyjskiej agresji” – powiedział Zełenski, podkreślając, że Trump wcześniej ostrzegał przed konsekwencjami, jeśli Moskwa nie zgodzi się na przerwanie walk. Trump w środę oskarżył Zełenskiego o utrudnianie wysiłków pokojowych, odrzucając uznanie rosyjskich roszczeń do Krymu, terytorium, które prezydent USA określił jako „stracone lata temu”.

Moskwa zaanektowała półwysep w 2014 roku. „Robimy wszystko, co zaproponowali nasi partnerzy; tylko to, co jest sprzeczne z naszym prawem i Konstytucją, nie jest możliwe” – powiedział Zełenski, odpowiadając na pytanie o Krym.

W przeciwieństwie do tego, sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, powiedział w czwartek, że to Moskwa, a nie Kijów, musi wykonać kolejny krok w negocjacjach. „Piłka jest teraz wyraźnie po stronie Rosji” – powiedział Rutte dziennikarzom w Białym Domu po spotkaniu z Trumpem.

„Wyciągnięci spod gruzów”

Rosja wystrzeliła co najmniej 70 rakiet i 145 dronów na Ukrainę między środą wieczorem a czwartkiem rano, a głównym celem był Kijów – poinformowały ukraińskie siły powietrzne.

„Na godzinę 17:30 (14:30 GMT) liczba ofiar śmiertelnych w dzielnicy Swiatoszyńskiej w Kijowie wzrosła do 12” – podały ukraińskie służby ratunkowe. Liczba rannych wzrosła do 90. Rosja oświadczyła, że celem były ukraińskie zakłady przemysłu obronnego, w tym fabryki produkujące „paliwo rakietowe i proch strzelniczy”.

Zapytany o ataki, Ławrow powiedział CBS News: „Celujemy tylko w cele wojskowe lub obiekty cywilne wykorzystywane przez wojsko.” „Jeśli był to cel wykorzystywany przez ukraińskie wojsko, Ministerstwo Obrony i dowódcy w terenie mają prawo go zaatakować.”

Ukraina była bombardowana atakami powietrznymi przez cały trzyletni ofensywny konflikt Rosji, ale ataki na Kijów, lepiej chroniony przez obronę powietrzną niż inne miasta, są rzadsze.

Zełenski powiedział, że Rosja użyła północnokoreańskiego pocisku balistycznego w atakach. Olena Dawydiuk, 33-letnia prawniczka z Kijowa, powiedziała AFP, że widziała, jak okna pękały, a drzwi „wypadały z zawiasów”. „Ludzie byli wyciągani spod gruzów” – dodała.

Zełenski powiedział, że na ziemi rosyjskie siły atakowały ukraińskie pozycje w czwartek, po atakach na Kijów. „W zasadzie Rosjanie próbowali przejść do ofensywy pod osłoną swojego masowego ataku” – napisał na platformie X. „Podczas gdy większość naszych sił koncentrowała się na ochronie przed rakietami i dronami, Rosjanie znacznie zintensyfikowali swoje ataki naziemne.”