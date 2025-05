Zełenski chce mieć Trumpa po swojej stronie, mówi, że Putin nie boi się Europy

Donald Trump wyraził gotowość do rozmów z Władimirem Putinem na temat zakończenia wojny. Stanowi to odmienne podejście w porówaniu do stanowiska byłego prezydenta Joe Bidena, który unikał bezpośrednich rozmów z rosyjskim przywódcą.