Siły izraelskie przekształciły ośrodek zdrowia w obiekt detencyjny. Placówka należy do agencji ONZ ds. Uchodźców Palestyńskich (UNRWA) na południu Zachodniego Brzegu. Takie działanie ze strony Izraela stanowi naruszenie prawa międzynarodowego, poinformowała w piątek agencja ONZ.

W oświadczeniu UNRWA podała, że siły izraelskie „wykorzystały Ośrodek Zdrowia UNRWA w obozie Arroub (w pobliżu Betlejem) jako tymczasowe miejsce zatrzymań podczas operacji przeszukiwania i aresztowań 12 lutego.”

Siły izraelskie „siłą wtargnęły do ośrodka zdrowia i wykorzystały go do zatrzymań i przesłuchań dziesiątek palestyńskich mieszkańców obozu”, jak podała agencja.

UNRWA zauważyła, że „jest to nowy przejaw rażącego lekceważenia nienaruszalności obiektów Organizacji Narodów Zjednoczonych,” dodając, że „ten ostatni incydent wpisuje się w schemat przymusowych wtargnięć do instalacji UNRWA na Zachodnim Brzegu od października 2023 roku, zarówno przez izraelskie siły bezpieczeństwa, jak i palestyńskie grupy zbrojne.”

Agencja podkreśliła również, że „od 30 stycznia i wprowadzenia w życie ustaw Knesetu (izraelskiego parlamentu), w tym polityki zakazu kontaktów między UNRWA a władzami izraelskimi, Agencja nie jest już w stanie współpracować z izraelskimi urzędnikami ani bezpośrednio raportować i rozwiązywać takich incydentów w momencie ich wystąpienia.”

Agencja podkreśliła, że „wszystkie obiekty ONZ są nienaruszalne i chronione na mocy prawa międzynarodowego”.

Zakaz działalności UNRWA

W październiku ubiegłego roku izraelski parlament uchwalił dwie ustawy, które przewidują zakończenie działalności agencji na terenie Izraela i okupowanych terytoriów palestyńskich oraz zakazują izraelskim władzom jakichkolwiek kontaktów z agencją.

Ustawy weszły w życie 30 stycznia.

Ostatni incydent miał miejsce w kontekście niszczycielskiej ofensywy izraelskiej armii w Jenin i Tulkarem na północy Zachodniego Brzegu, która rozpoczęła się 21 stycznia i jak dotąd doprowadziła do śmierci ponad 30 osób, przesiedlenia tysięcy ludzi oraz szeroko zakrojonych zniszczeń.

Izraelska eskalacja na okupowanym Zachodnim Brzegu nastąpiła po zawarciu zawieszenia bron 19 stycznia i umowy o wymianie więźniów w Gazie. Miało to miejsce po ponad 15 miesiącach izraelskich bombardowań, które zabiły około 48 200 Palestyńczyków i zdewastowały enklawę.

Według Ministerstwa Zdrowia, od początku wojny 7 października 2023 roku siły izraelskie i osadnicy zabili ponad 910 Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu.

W lipcu 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał wieloletnią okupację palestyńskich ziem przez Izrael za nielegalną i zażądał ewakuacji wszystkich istniejących osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie.