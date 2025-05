Południowokoreańska policja przeprowadziła kolejny nalot na Służbę Ochrony Prezydenta (PSS) w związku z zarzutami o próbę utrudniania śledczym wykonania nakazu zatrzymania odsuniętego od władzy prezydenta Yoon Suk-yeola w zeszłym miesiącu.

Funkcjonariusze zostali wysłani do biura PSS znajdującego się w kompleksie prezydenckim w Seulu, gdzie mieli przeprowadzić przeszukanie i zajęcie mienia – poinformowała w poniedziałek agencja Yonhap News.

Nalot dotyczy pełniącego obowiązki szefa PSS Kim Seong-hoona oraz Lee Kwang-woo, szefa wydziału ochrony PSS, którzy są oskarżeni o nadużycie władzy i utrudnianie wykonywania obowiązków służbowych podczas wcześniejszej próby zatrzymania Yoona w związku z jego nieudaną próbą wprowadzenia stanu wojennego 3 grudnia.

To już czwarty nalot na kompleks prezydencki od czasu impeachmentu Yoona w grudniu.

Yoon jest objęty śledztwem karnym w sprawie nadużycia władzy i podżegania do powstania, co czyni go pierwszym urzędującym prezydentem, który został aresztowany. Obowiązuje go również zakaz opuszczania kraju.

Zawieszony w pełnieniu obowiązków od 14 grudnia, kiedy parlament zagłosował za jego impeachmentem. Jego sprawa znajduje się obecnie w Trybunale Konstytucyjnym, który ma do sześciu miesięcy na wydanie orzeczenia.

Yoon został po raz pierwszy zatrzymany 15 stycznia, a formalnie aresztowany 19 stycznia w ramach trwającego śledztwa dotyczącego nieudanego dekretu o stanie wojennym, którego bronił. Akt oskarżenia przeciwko niemu został wniesiony 26 stycznia.