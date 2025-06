Codzienny Skrót Wiadomości TRT Polski, środa, 11 czerwca.

Izrael zabija co najmniej sześćdziesięciu czterech Palestyńczyków w Strefie Gazy, wśród ofiar są głodujący poszukujący pomocy, oraz, północnoafrykański konwój pomocowy wjeżdża do Libii, w drodze do oblężonej przez Izrael Strefy Gazy.