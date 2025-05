Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan spotkał się w środę ze swoim indonezyjskim odpowiednikiem Prabowo Subianto, aby omówić wzmocnienie więzi gospodarczych i obronnych między tymi dwoma krajami, gdzie przeważa społeczność muzułmańska.

Oba państwa zorganizowały swoje pierwsze spotkanie w ramach High-Level Strategic Cooperation Council po uzgodnieniu utworzenia tego forum podczas spotkania na Bali w 2022 roku.

Wizyta Erdogana w Indonezji, najludniejszym kraju z większością muzułmańską na świecie i największej gospodarce Azji Południowo-Wschodniej, była jego drugim przystankiem podczas czterodniowej podróży, która obejmuje również Malezję i Pakistan.

„To spotkanie jest najwyższym regularnym forum dwustronnym między tymi dwoma krajami, gdzie omawiane będą wszystkie sprawy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym kwestie strategiczne i priorytety”, powiedział rzecznik indonezyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rolliansyah Soemirat przed wizytą.

Według oświadczenia ze strony tureckiej, rozmowy będą koncentrować się na bieżących kwestiach regionalnych i globalnych, w szczególności na wojnie Izraela w Gazie, określanej jako ludobójcza.

W poniedziałek turecki przywódca spotkał się z premierem Malezji Anwarem Ibrahimem i powtórzył swoje stanowisko przeciwko amerykańskiej propozycji przesiedlenia Palestyńczyków z Gazy, podkreślając, że Izrael powinien ponieść koszty odbudowy tego terytorium.

„Nie uważamy propozycji wygnania Palestyńczyków z ziem, na których żyli od tysięcy lat, za coś, co można traktować poważnie,” powiedział Erdogan.

Współpraca strategiczna

Erdogan wraz z żoną, Pierwszą Damą Emine Erdogan, przybyli do Dżakarty we wtorek wieczorem, gdzie zostali powitani przez Subianto na międzynarodowym lotnisku Halim Perdanakusuma w lekkim deszczu. Erdogan przejechał z Subianto w konwoju do swojego hotelu.

Indonezja i Turcja zbudowały w ostatnich latach coraz bliższe relacje. Obaj przywódcy spotkali się wcześniej w Ankarze w lipcu, kiedy Subianto był jeszcze prezydentem-elektem i ministrem obrony.

Subianto zobowiązał się do „podniesienia poziomu współpracy w dziedzinie obrony i innych strategicznych obszarach dla obopólnych korzyści.”

Oba kraje podpisały w 2010 roku porozumienie o współpracy obronnej, w ramach którego indonezyjski państwowy producent broni Pindad i turecka firma FNSS wspólnie opracowały nowy model czołgu średniego.

W 2023 roku oba kraje podpisały plan działania dotyczący wspólnych ćwiczeń wojskowych i współpracy w przemyśle obronnym.

Oprócz Indonezji, Turcja posiada fora współpracy HLSCC z 21 innymi krajami, w tym z Pakistanem.

Podczas wizyty Erdogana, Turcja i Indonezja planują podpisać porozumienia dotyczące handlu, inwestycji, edukacji i technologii.

Erdogan uda się w środę do Pakistanu, gdzie wraz z premierem Shehbazem Sharifem weźmie udział w Pakistan-Turkey Business and Investment Forum oraz w kolejnym spotkaniu HLSCC.